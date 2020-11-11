抗美援朝｜央視節目講述毛岸英陣亡細節　首度公開彭德懷絕密電報

內地官媒央視近日播出的抗美援朝紀錄片片《抗美援朝保家衛國》，在第20集的「歷史銘記」中，首次公開領導抗美援朝、中國人民志願軍司令員兼政治委員彭德懷，在1950年11月25日發送予中共中央軍委的絕密電報，當中記載毛澤東之子毛岸英陣亡的細節。

節目介紹，事發在當天上午，時任志願軍司令部機要秘書兼俄語翻譯毛岸英，正在朝鮮北部大榆洞志願軍司令部內工作，「突然，司令部上空傳來了美軍戰機的轟鳴聲」，戰機盤旋數圈後就飛離。惟隨後有4架戰機掉頭，並且投下數十凝固燃燒彈。

絕密電報的文字皆為繁體字，標題是「毛、高二同志被燃燒彈燒死」，內容為「我們今日七時已進入防空洞，毛岸英同三個參謀在房子內，十一時，敵機四架經過時他們四人已出來，敵機過後他們四人返回房子內，忽又來敵機四架投下近百枚燃燒彈，命中房子，當時有二名參謀跑出，毛岸英及高瑞欣未及跑出被燒死，其他無損失」。絕密電報的下款署名是志願軍司令部的簡稱「志司」，時間為當天下午4時。

節目稱，絕密電報是由中國人民志願軍司令員兼政委彭德懷親自專門撰寫給中共中央軍委，「這封短短的電報，彭德懷足足寫了一個多小時。不過，絕密電報送回北京交到時任國務院總理周恩來手上後，周恩來不願正在指揮戰事的毛澤東分心，就把電報暫時擱下。直至個多月後志願軍越過三八線並在第三次戰役取得勝利後，周恩來才告知毛澤東，毛岸英在朝鮮已經陣亡。

毛岸英與其父親毛澤東。（影片截圖）

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節目亦有提及毛澤得聞惡耗後的反應。時為毛澤東衛士李家驥憶述，當時毛澤東的反應相當突然，「又拿煙、又把煙丟在那兒，回過頭，他又點煙，本來那個火柴盒就在他前面，他不知道，還在口袋裏找。」李家驥還稱，毛澤東雙眼「淚汪汪」，「但是不明顯地讓你看出來他在哭，但是我們心裏明鏡得很，他的淚水比我們還要多，還要疼。」

（綜合報道）