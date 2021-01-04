「北京文化」遭中國證監會調查　曾推《戰狼2》、《流浪地球》

北京京西文化旅游股份有限公司（北京文化）早前發布公告稱，該公司於2020年12月31日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》（編號：京調查字20164號），因公司涉嫌信息披露違法違規，根據《證券法》的有關規定，決定對公司立案調查。 據了解，該公司曾參與出品《戰狼2》、《流浪地球》等多部內地火爆電影。

北京文化還收到兩份警示函，公司及相關負責人董事長兼總經理宋歌、財務負責人張雲龍、董事會秘書陳晨，相關違規行為計入誠信檔案。具體原因系「財務虛報」和「內控缺陷」造成的信息披露不準確。

北京文化成為2021年首家公吿被中國證監會立案調查的公司。

2019年由北京文化參與出品的年度電影《流浪地球》在內地熱映，被中共《人民日報》點名稱讚。（視覺中國）

公開資料顯示，北京文化全稱北京京西文化旅遊股份有限公司，是一家全產業鏈影視娛樂傳媒集團，近年來，憑藉《我和我的家鄉》、《戰狼2》、《我不是藥神》、《流浪地球》等爆款電影，北京文化在圈內迅速名聲大噪。

北京文化此前就曾因前任高管實名舉報而轟動一時。2020年4月29日，北京文化原副董事長婁曉曦在微博上實名舉報北京文化系統性財務造假，舉報高管宋歌、張雲龍等財務虛報相關問題。北京文化當時否認了婁曉曦的指控。

就在2020年末，由北京文化主控出品、12月11日在中國內地上映的《沐浴之王》陷入抄襲緋聞，該片被質疑抄襲韓國漫畫《沐浴之神》。不過該片導演易小星否認抄襲。

此前《戰狼2》、《流浪地球》的上映不僅在中國內地贏得超高票房，反響劇烈，亦引發國際媒體及海外民眾的關注。