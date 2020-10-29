華鼎獎得獎名單曝光　《流浪地球》撃敗《上流寄生族》奪最佳影片

受新冠肺炎疫情影響，本屆華鼎獎無法舉行實體頒獎禮，而《第28屆華鼎獎全球電影滿意度調查》改為在網上公佈得獎結果，內地電影《流浪地球》撃敗奧斯卡電影《上流寄生族》及《JOKER小丑》等作品，勇奪最佳影片大獎，影帝及影后分別落在《JOKER小丑》的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及《婚姻故事》（Marriage Story）的史嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）手上。

華堅馮力士憑《JOKER小丑》封影帝。（劇照）

《第28屆華鼎獎全球電影滿意度調查》以2019年1月至12月31日期間全球上映影片作為評選對象，除了專家評審外，亦綜合網絡投票及公眾滿意度抽樣調查。早前《流浪地球》已獲得《第27屆華鼎獎中國電影滿意調查》的最佳影片，現再下一城。

史嘉莉祖安遜在《婚姻故事》的演出備受讚賞。（劇照）

《第28屆華鼎獎全球電影滿意度調查》完整得獎名單

最佳影片：《流浪地球》

最佳導演：奉俊昊《上流寄生族》

最佳編劇：《神探白朗：福比利大宅謀殺案-》

最佳男主角：華堅馮力士《JOKER小丑》

最佳女主角：史嘉莉祖安遜《婚姻故事》

最佳男配角：湯漢斯《在晴朗的一天出發》

最佳女配角：Julieta Serrano《萬千痛愛在一身》

最佳新人演員：Toby Wallace《Babyteeth》

最佳動畫電影：《反斗奇兵4》

最佳電影歌曲：《Spirit》—《獅子王》

終身成就獎：奇連伊士活

全球電影滿意度調查第一名：《復仇者聯盟4：終局之戰》