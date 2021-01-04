醫院稱失明與白內障手術無關　「吹哨人」艾芬：避重就輕混淆視聽

湖北武漢市中心醫院急診科主任艾芬，在內地爆發新冠肺炎期間初期曾在微信聊天群中，發布病人感染冠狀病毒的消息，提醒其他人小心，引起網民關注。 有報道指，艾芬去年遭誤診導致右眼失明。負責治療的武漢愛爾眼科醫院今天（1月4日）表示，艾芬的失明與白內障手術「無直接關聯」。對此，艾芬回應稱，院方的報告是「避重就輕，混淆視聽」。

院方曾發聲明，稱艾芬右眼為高度近視併發性白內障，術前檢查、手術和術後複查等各環節均符合醫療規範。術後恢復結果顯示，患者視力較術前明顯提高，眼底視網膜平復。

愛爾眼科醫院表示，艾芬的失明與手術「無直接關聯」。 （微博）

愛爾眼科醫院今日公布艾芬診療過程的核查報告，附上3張艾芬眼球接受檢查的照片，指其右眼視網膜剝離與本次白內障手術「無直接關聯」，但承認在診療過程中有4項問題，包括僅有手術首天的複查紀錄；未明確交代術後複查時間；手術後其他時間的複查未掛號，未作病歷紀錄；主診醫生未按醫院規範規定及時上報不良事件。

防方坦承本身醫療管理規範執行不到位，責任心不強，希望與艾芬一同申請醫學會和相關部門檢查鑑定。

艾芬接受內媒訪問時，直指有關報告是「避重就輕，混淆視聽，管理混亂，推卸責任」，又稱近日有不少遭遇相似問題的患者聯絡她。她表示，手上的病歷等資料是自己要求院方補上，其他患者幾乎不能取得相關診療資料，直言自己維權都非常困難，「老百姓根本就無從下手」。她希望當前民營醫院的模式能有所改變。

據此前報道，艾芬去年5月因視力下降，在愛爾眼科醫院接受晶體植入治療，但術後右眼暗淡，出現視網膜脱離。她質疑院方隱瞞視網膜病變問題，誇大晶體植入作用，耽擱真正眼疾的治療。

（綜合報道）