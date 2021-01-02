同是新冠肺炎吹哨人　李文亮同事艾芬遭誤診右眼近失明

在湖北武漢爆發新冠肺炎疫情期間，曾直言「我管他批評不批評，老子到處說」的武漢市中心醫院急診科主任艾芬近期遭遇醫療事故，引發輿論關注。

武漢抗疫知名醫生艾芬遭遇醫療事故。（微博@急診向日葵艾芬）

綜合媒體1月2日報道，艾芬於2020年5月因視力下降，在武漢愛爾眼科醫院接受晶體植入治療，但術後右眼暗淡，出現視網膜脱離，因而質疑愛爾醫院隱瞞視網膜病變問題，誇大晶體植入作用，耽擱了真正眼疾的治療。

事件引發熱議後，2020年12月31日，愛爾眼科發布聲明，稱艾芬右眼為高度近視併發性白內障，術前檢查、手術和術後複查等各環節均符合醫療規範。術後恢復結果顯示，患者視力較術前明顯提高，眼底視網膜平復。

對於這則聲明，據中國媒體《每日經濟新聞》報道，艾芬認為對方在撒謊。艾芬在社交媒體微博中回應稱，「1.不是自行提供的術前B超和OCT結果，是根據愛爾的要求在我院做的。2.這兩個檢查有沒有異常和眼底視網膜平復不是一個概念；3.我的白內障病變程度很輕，根本遮蓋不了視網膜周邊。4.希望愛爾醫院公布我的正確的術前白內障照片。」

艾芬還稱，自己是醫生，從沒想過當醫鬧，只是希望能夠以親身經歷來曝光愛爾醫院在診療過程之中的不規範行為，希望她的眼睛以後還能正常地從事醫療工作，「如果國家需要，我還要戴上護目鏡穿上防護服衝上一線」，「希望愛爾有一個誠實解決問題的態度，而不是私下想找我『聊聊』」。

2021年1月2日，愛爾眼科再度發聲，稱集團已成立調查工作組，於1月1日趕赴武漢進行調查。通吿稱，對艾芬所述病痛表示關心和同情，並願意為其後續治療提供幫助。

艾芬的遭遇在中國輿論場中引發熱議，不少網友支持她維權，亦有擔憂者認為，「如果艾醫生這樣有專業知識、有知名度的主任醫師都會被糊弄，那怎麼相信你們會給普通病人光明和希望呢？」

作為武漢市中心醫院急診科主任，在武漢爆發疫情初期，艾芬帶領急診科200多名醫護參加抗疫。有報道稱，艾芬是最早傳出武漢已發生類似於沙士（SARS）那樣嚴重的疫情的消息，隨後，她的同事、被視為「吹哨人」的李文亮於2019年12月31日將消息發布於社交網絡。

李文亮後來因此事遭武漢警方訓誡，再後來因感染病毒而於2020年2月去世。期間艾芬則被指受到所在醫院黨委施壓噤聲，但她在3月接受《人物》雜誌採訪時說「我管他批評不批評，老子到處說」，被稱之為敢言醫生。

相比西方輿論多將李文亮視為疫情吹哨人，並以此批評中國政府，但在北京看來，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先才是吹哨人，官方指她在2019年12月27日發現3個可疑病例並上報上級機構。