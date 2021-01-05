響應習近平號召　解放軍陸海空軍舉行多場實戰演訓

國家主席、中央軍委主席習近平簽署中央軍委2021年1月1號命令，向全軍發佈開訓動員令。解放軍和武警部隊隨即舉行了多場實戰化軍事訓練，官媒對此也進行了大規模報導。

據央視報導，1月4日，解放軍中部戰區陸軍第83集團軍某空中突擊旅數架直-20首次參加開訓編隊飛行和空地協同訓練。

第83集團軍訓練現場畫面↓↓↓

《央廣軍事》稱，此次訓練組織部隊在復雜地形條件下展開多機型實彈射擊訓練，檢驗武器裝備作戰效能，進一步錘煉部隊遂行空中火力打擊能力。

據東部戰區微博發布的消息，4日，東部戰區空軍某部隆重舉行2021年開訓動員大會，橫跨三省一市的千余官兵全力訓練。

與此同時，北部戰區空軍某旅新年度首次飛行訓練，飛行員分紅藍雙方，駕駛殲-10戰機空中對抗。

解放軍空軍部隊開訓↓↓↓

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另據《央廣軍事》，空軍航空兵某團緊貼實戰，通過異型機合訓、組合戰術、攻防機動、一對一空戰等課目訓練，全面提升部隊遂行作戰任務能力。

此外，解放軍中部戰區陸軍第82集團軍某特戰旅特戰隊員4日全副武裝，進行特種兵突擊演練，部隊演練了登機、跳傘、空降、偵察、突擊等項目。

解放軍特種兵最新訓練畫面↓↓↓

中國第3批赴蘇丹達爾富爾維和直升機分隊4日也組織戰備演練，部隊模擬了「難民」衝擊營地等情況。

維和部隊演習分隊當日值班首長、副隊長盧波表示：「近期，任務區安全形勢不好，搶劫盜竊事件時有發生，元旦期間組織防衛演練，扎實做好戰備工作，不斷增強官兵安全防範意識，只有這樣才能時刻保持臨戰狀態，確保營地安全！」

維和部隊演練畫面↓↓↓

海軍方面，日前，南部戰區海軍某艦艇訓練編隊在南海海域展開多型艦艇、多兵種、多科目實戰化戰備演練，檢驗部隊應急應戰能力。南部戰區海軍某通信團駐訓場還開展了軍糧實吃實訓。

黃海海域，北部戰區海軍某潛艇支隊展開了水下實戰化演練。官兵們克服大風大浪、海域情況不明等不利因素影響，連續進行水上航行、速潛、模擬特殊情況處置等多個課目訓練。

而正在亞丁灣、索馬里海域執行護航任務的中國海軍第36批護航編隊，也在航渡途中組織戰備演練，錘煉官兵遂行多樣化任務能力。

解放軍海軍訓練畫面↓↓↓

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在1月1日動員會上，習近平指出，要加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，「確保全時待戰、隨時能戰」。

對於聯合作戰訓練，習近平要求解放軍訓練「突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練」，以加速提升一體化聯合作戰能力。