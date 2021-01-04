內媒：殲-15戰機90後飛行員空中遇險　100多次零失誤操作安全着陸

1月3日，《環球網》報道，解放軍90後飛行員張宇亮早前在駕駛殲-15戰機時，遇到緊急情況，經過100多次零失誤的操作後，他駕駛戰鬥機安全着陸。

《環球網》指，單發着陸對於飛行員來說，不是一件容易的事，而且事發時，張宇亮沒有在實際的飛行中處理這種情況的經驗。但張宇亮臨危不亂，經過100多次零失誤的操作後，他駕駛戰鬥機安全着陸。

張宇亮駕駛的戰機在空中出現故障後，他臨危不亂，經過100多次零失誤成功着陸↓↓↓

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報道稱，在此次處置緊急事故之後，張宇亮在2020年11月進行了航母資質考核認證。

張宇亮和「戰友們」通過航母資質認證的同時，也實現了解放軍單批認證人數最多、平均年齡最小、飛行時間最少、認證周期最短的「歷史性」突破。

梳理可發現，近來，內地媒體曾多次報道解放軍飛行員在駕駛戰機時遇到意外的情況。

解放軍南部戰區空軍官方微信號「南部空軍」在2020年12月9日報道，南部戰區空軍航空兵某旅在9月組織晝間飛行，王建東駕駛的殲-10戰機實施空中對抗課目練習，戰機起飛上升至高度272.7米時，突然遭遇低空鳥擊、發動機完全停車的緊急情況。

王建東在飛機狀態急劇變化情況下冷靜操控戰機，22個操控動作零失誤，37秒內三次轉變航向避開翼下居民區，直至高度75.9米時極限跳傘，將損失降到最低，最大限度保護民眾安全。

王建東駕駛殲-10戰機高空遇險後冷靜應對，22個操控動作零失誤↓↓↓

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此前，兩次獲得解放軍「金頭盔」的飛行員尤鵬飛，在駕駛雙座型殲-10時也遭遇了一次發動機撞鳥特情。

尤鵬飛與高波嚴格按照塔台指令和特情處置方法，操縱着大油量且已失去動平衡的飛機進行迫降。13分鐘後，戰機安全着陸。事後機務人員檢查發現，發動機葉片損傷已近90%。

此外，在2009年，解放軍空軍特級飛行員李峰駕駛殲-10在3,320米高度突遭發動機降轉，他利用剩餘速度爬升到4,500米高度後開始返航，在距離機場7公里時發動機徹底失去動力，最後僅靠目視操縱駕駛該機安全滑翔降落。在1分44秒內，他正確完成40多項操作，成功處置連發險情，首創駕無動力殲-10戰機場內空滑迫降成功的先例。