人社部頒布國家職業技能標準　增加4個新職業「電競運營師」入列

中國人力資源和社會保障部近日頒布20個國家職業技能標準，其中有4個新職業的國家職業技能標準是首次頒布，包括有工業機器人系統操作員、供應鏈管理師、電子競技運營師和物聯網安裝調試員。

據介紹，20個國家職業技能標準中，網絡與信息安全管理員、物流服務師、供應鏈管理師等7個職業屬於「社會生產服務和生活服務人員」，至於工業機器人系統操作員等13個職業則是屬於「生產制造及有關人員」。人社部表示，頒布國家職業技能標准，是開展職業教育培訓和人才技能鑑定評價的基本依據，對促進相關領域從業人員素質提升、相關產業升級、行業發展將產生深遠影響。

電子競技運營師的其中一個標準是需要較好的語言和文字表達及自主學習能力。（中新社）

以電子競技運營師為例，其標準的指在電競產業從事組織活動及內容運營的人員，需具有良好的觀察、理解、應變、人際溝通、組織、協調能力，較好的語言和文字表達及自主學習能力。

此外，物聯網是受各界矚目的新興領域，物聯網安裝調試員就是指利用檢測儀器和專用工具，安裝、配置、調試物聯網產品與設備的人員。他們需具備很強的學習、分析、推理和判斷能力；具有一定的表達、溝通能力；具有相應的計算能力；具備很強的動手能力。

（綜合報道）