特殊學校以電競活動訓練社交　助智障學生認字、上課免「遊魂」

電競運動近年興起，明愛樂進學校一名體育老師，將電競帶入校園，透過電子遊戲吸引中度智障的學生認字及學習、訓練他們控制情緒及與人交際，成功令曾有自殘傾向的自閉學生，願意與人交談；有欺凌前科的「遊魂」學生，積極參與課堂，主動完成堂課。 教育城行政總監鄭弼亮說，近年不少案例顯示，有智力障礙的特殊教育需要（SEN）學生在電子世界有不俗表現，經訓練後，表現甚至可比一般學生優秀。

左起為明愛樂進學校校長葉懿寶、電競隊員潘樹超、譚光傑、譚文華及該校體育科老師兼資訊科技科主任李兆庭。（鄧穎琳攝）

明愛樂進學校是專門服務中度智障學生的特殊學校，學生智商程度介乎25至49，校長葉懿寶說，該校同學的能力與幼稚園至初小生相若，較易受環境影響，需要更多時間訓練情緒控制及自理能力。



明愛樂進學校體育科老師兼資訊科技科主任李兆庭指，學校一直有不少戶外或傳統體育活動，惟學生情緒易受天氣及溫度等外在環境影響，不時有學生因太熱「發脾氣」拒絕參與，而近年教育界推動電子學習後，他留意到不少同學對電子遊戲感興趣，於是在2019學年申請全方位學習津貼，推動電競作「其他學習經歷」，在全校130名學生中，挑選約20人參與訓練。

明愛樂進學校申請全方位學習津貼，推動電競作「其他學習經歷」。（鄧穎琳攝）

訓練原定為期16堂、每堂兩至三小時，主打《部落衝突：皇室戰爭》、《Minecraft》及《鬥陣特攻》三款遊戲。李兆庭解釋，當中含奧運電競項目，屬學生能力範圍可理解的遊戲，「我們會以生字圖表講解武器技能，列在工作紙給他們溫習，評估顯示他們的認字量增加了；而他們打機亦訓練到手眼協調，為了過關及勝出比賽，他們會較專注及願意與人交談，溝通技巧亦有進步。」



雖然訓練受疫情影響要暫停，最快下月才有機會恢復，但李兆庭認為已漸見成效，不少隊員的學業成績及行為表現有明顯進步，「疫情前的訓練是在一間酒店的電競館進行，初期有同學忍受不到現場音響及燈光效果而跑走，但漸漸提高了他們適應新環境的能力；而我們邀請另一間特殊學校一起舉行友誼電競賽，隊衣由學生設計，所以他們試用了設計軟件。」

當中有輕微自閉症的中六生譚文華（18歲），接受訓練後，接納新事物的彈性較大，自殘行為大減，更願意與人分享遊戲話題。而以往較固執及會欺負胞弟的中三學生譚光傑（15歲），參與電競訓練後，願意合作，上課時不再「遊魂」，甚至主動完成堂課。

香港教育城行政總監鄭弼亮說，數年前教育城舉辦過的Minecraft比賽中，一間服務智障學生的特殊學校隊伍表現，較參與同一比賽的津資小學隊伍更佳，最終奪冠。（鄧穎琳攝）

香港教育城行政總監鄭弼亮說，近年不少案例顯示，特殊教育需要（SEN）學生在電子世界的表現不俗，甚至因為專注訓練，最終表現比就讀一般學校的學生更優秀，如教育城2017年舉辦的Minecraft比賽中，一間特殊學校隊伍在全港學校中突圍而出。



鄭弼亮相信，電子學習及科技普及，有助收窄SEN學生與一般學生的差距：「電子（產品）好似比紙筆更易控制，若在科技活動或平台上較量，SEN學生與一般學生的差距收窄了，甚至表現更好。」他期望特殊學校的成功經驗可供其他服務SEN生的教育工作者參考。教育城已邀請李兆庭，在下月 9日至11日在灣仔會議展覽中心舉行的「學與教博覽」中分享特殊教育應用電子學習及推動電競活動的經驗。