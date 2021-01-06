【新冠肺炎】內地昨增32宗確診病例　本土病例達23宗

據國家衛健委公佈，內地昨日（5日）報告新增32宗新冠肺炎確診病例，其中9宗為境外輸入病例，包括廣東3宗，陝西3宗，上海2宗，天津1宗；23宗為本土病例，包括河北20宗，北京1宗，遼寧1宗，黑龍江1宗；無新增死亡病例；新增2宗疑似病例，其中包括上海1宗境外輸入病例，遼寧1宗本土病例。

當日新增21宗治愈出院病例，784名密切接觸者獲解除醫學觀察，重症病例較前一日增加1宗。目前，有285宗境外輸入確診病例，其中4宗為重症病例，另有2宗疑似病例。累計4348宗確診病例，累計4063宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至昨晚24時，各地現有443宗確診病例，其中14宗為重症病例，累計82,138宗治愈出院病例，累計4634宗死亡病例，累計報告87,215宗確診病例，現有3宗疑似病例。累計追蹤912,596名密切接觸者，尚有17,736名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增64宗無症狀感染者，其中19宗為境外輸入；當日8宗轉為確診病例，其中3宗為境外輸入；當日14宗解除醫學觀察，其中10宗為境外輸入；尚有360名無症狀感染者在醫學觀察，其中246宗為境外輸入。

新增本土病例集中在河北，自昨日起，石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區。（中新社）

除了近日全省進入「戰時狀態」的河北外，昨日北京、遼寧、黑龍江各增1宗本土病例。其中北京的患者為順義區某公司的28歲女員工，初步判斷無密切接觸者，當局已對其居住等場所進行消毒。黑龍江病例為黑河市愛輝區報告，患者為41歲女保潔員在對集中隔離的密接者第三輪核酸篩查中，檢測結果呈陽性，專家診斷為確診病例。當地同時新增1名無症狀感染者。至於遼寧病例為大連市報告，屬普通型病例。

（綜合報道）