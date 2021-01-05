【新冠肺炎】商務部：商場、超市可拒未佩戴口罩顧客進入

近日，內地出現多宗新冠肺炎本地感染個案，為有效防止疫情蔓延，商務部周二（5日）發布《商場、超市疫情防控技術指南》。《指南》強調，商場、超市應設置安全距離提示線，呼籲顧客保持安全社交距離。另外，顧客不戴口罩時，商場、超市應拒絕其進入。

商務部發布《指南》要求顧客進入商場、超市戴口罩。（中新社）

《指南》明確，在商場、超市入口處，要張貼健康碼圖識，增加體溫測量設備，所有人員健康碼和體溫檢測正常、佩戴口罩方可進入。顧客不戴口罩時，應拒絕其進入商場、超市。乘電梯時要全程佩戴口罩。對於不使用或不會操作智能手機的老年人等群體，其健康碼可採取憑有效身份證登記、親友代辦、出示「通信行程卡」等替代措施，做好人工服務引導。

《指南》要求，商場、超市應設置「一米線」，提醒顧客排隊付款結賬時保持安全距離。工作員工與顧客服務交流時宜保持安全距離，顧客選購商品時人員之間要保持安全距離。通過管控分流，減少商場、超市內顧客人數。提倡顧客自助購物、非接觸掃碼付費，盡量減少排隊時間，減少人員接觸。

《指南》提出，商場及超市要加強通風、消毒。（中新社）

另外，《指南》還提出，商場及超市要加強通風、消毒。對經常接觸的公共用品和設施，每日清潔消毒不少於三次。公用洗手間每日清潔消毒不少於三次，門把手、水龍頭、開關的消毒至少每兩小時一次。

（商務部網站）