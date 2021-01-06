朝鮮勞動黨召開八大　中共中央發賀電

朝鮮勞動黨第八次全國代表大會於當地時間1月5日在平壤開幕。 中共中央委員會1月6日向朝鮮勞動的發賀電稱，在以金正恩為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，朝鮮在多方面取得重要成果。

2021年1月6日，朝鮮國務委員會委員長金正恩（左五）出席勞動黨第八次全國代表大會。（Reuters）

根據中國官方通訊社新華社報道，中共賀電指出，朝鮮勞動黨是朝鮮革命和建設事業的堅強組織者和領導者。長期以來，朝鮮勞動黨團結帶領朝鮮人民，在推進朝鮮社會主義事業的偉大征程中取得了歷史性成就。

賀電稱，近年來，在以金正恩委員長為首的朝鮮勞動黨中央堅強領導下，朝鮮勞動黨高度重視加強自身建設，並在發展經濟民生、改善外部環境、有效應對疫情等方面取得一系列重要成果。

報道指出，朝鮮勞動黨第八次代表大會是朝鮮黨和人民政治生活中的一件大事，將對未來一段時間朝鮮黨的建設和國家經濟發展作出戰略規劃和部署，具有重大意義。相信朝鮮勞動黨和朝鮮人民將以這次大會為契機，不斷奪取朝鮮社會主義建設事業新勝利。

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對於中朝關係，賀電稱，中朝兩國是山水相連的友好鄰邦，兩黨之間長期保持着友好交往的優良傳統。近年來，在兩黨兩國最高領導人戰略指引和親自推動下，中朝關係掀開了新的歷史篇章。新形勢下，中方願同朝方一道，以兩黨兩國最高領導人重要共識為指引，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，更好造福兩國和兩國人民，為實現地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

朝鮮勞動黨成立於1945年10月，曾召開過七次全國代表大會。第七次會議於2016年5月召開，當時是勞動黨時隔36年召開全國代表大會，也是金正恩執政以來首次召開。

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朝鮮國務委員會委員長金正恩在八大開幕辭中表示，國家經濟發展五年戰略到去年全面結束，但大部分目標都遠未達成，並形容過去五年是國家「前所未見」和「最壞」的時刻。他提到，解決各種挑戰最可靠和快捷的方法是盡力加強自行的力量和韌力。