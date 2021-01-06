朝鮮勞動黨八大開幕　金正恩承認經濟計劃未達標

朝鮮中央通訊社1月6日報道，朝鮮勞動黨第八次全國代表大會1月5日於平壤開幕，國務委員會委員長金正恩致開幕辭，並就黨中央工作做總結報告。這是勞動黨約五年以來首次召開全國代表大會，估計將公布未來幾年經濟發展和外交事務的政策方向。

金正恩表示，國家經濟發展五年戰略到去年全面結束，但大部分目標都遠未達成，並形容過去五年是國家「前所未見」和「最壞」的時刻。他提到，解決各種挑戰最可靠和快捷的方法是盡力加強自行的力量和韌力。

金正恩指出，全國代表大會期間將提出國家統一、拓展對外關係和加強黨工作的主要艱難和戰略戰術政策。報道指，金正恩提到有必要開始按照新的五年計劃發展經濟，指檢視了朝鮮金屬、化學、電子和其他主要行業的現狀，並制定未來發展任務。

會議審批黨中央委員會工作總結、黨中央檢查委員會工作總結、黨章程修改、​​黨中央領導機關選舉等議題，金正恩就黨中央委員會七大工作做總結報告。除金正恩外，會議還推選崔龍海、李炳哲、金德訓、樸奉珠、金與正等人為八大代表。勞動黨政治局委員、勞動黨中央領導機關成員250人、各組織代表4750人與會，2000人旁聽會議。從官媒發布的相片所見，現場沒有人戴口罩。

韓聯社報道，隨美國候任總統拜登（Joe Biden）即將就任，外界關注朝鮮對外政策的調整。朝鮮迄今未曾回應拜登當選，當日八大開幕也未有對美國或韓國發出任何訊息。金正恩胞妹金與正會否於獲晉升至較高職位也是焦點。

朝鮮勞動黨成立於1945年10月，曾召開過七次全國代表大會。第七次會議於2016年5月召開，當時是勞動黨時隔36年召開全國代表大會，也是金正恩執政以來首次召開。