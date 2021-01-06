澳媒：華為放棄推翻5G禁令　促請盡快討論6G望有所不同

澳洲傳媒報道，華為已經放棄推翻澳洲政府對其的5G禁令，但就促請盡快討論6G。 華為強調它將會是6G的引領者，希望澳洲政府對待6G的態度，會與對待5G時有所不同。 報道提到，澳洲政府並未有正面回應華為的表態，只稱現正專注推出5G。

報道引述華為企業事務總監Jeremy Mitchell表示，雖然現在要澳洲解禁華為「不算太遲」，但也「不太可能」，「我們現在希望與澳洲政府對話，討論6G或7G（技術）面世時要做甚麼，因為無論喜歡與否，華為或另一間中國公司將是這方面的引領者。」

報道稱華為促請澳洲政府盡快討論6G網絡。（中新社）

Jeremy Mitchell並提到，「我們希望與政府合作，在令安全部門有信心風險會減低的情況下，確保澳洲獲得最佳的技術。6G現時只在非常初步的研究發展階段，但重要的是現在就了解這種科技的發展方向。」

報道稱，被問到澳洲政府是否已開始研究6G時，署理通訊部長Michael McCormack只表示，現時正「專注於高效、及時推出5G。」

據了解，澳洲禁止華為參加5G的主要原因之一，是安全機構發現華為無法將敏感的核心網絡功能，與「無線電」或傳輸部份分開。

（悉尼晨鋒報）