美官員稱中共侵犯人權任意拘維族人　外交部：最大人權莫過生命權

當地時間周二（5日），美國常駐聯合國代表Kelly Craft在Twitter發文稱，美國將永遠支持人權，她指中方任意拘留或監禁維吾爾族人，呼籲中方立即釋放這些人士。美國務院國際宗教自由無任所大使也在Twitter發文表示，要求釋放「被任意拘禁的人」。 在北京，外交部發言人華春瑩在周三（6日）舉行的例行記者會上回應有關問題時指，美方個別高官顯然是更關心其他國家的個別罪犯，而不是本國人民，這是美國人民的悲哀。人權絕不是空洞的口號，而是具體和實在的。最大的人權莫過於生命權，疫情形勢下，最大的人權莫過於健康、平安活著的權利和自由。

華春瑩稱，疫情形勢下，最大的人權莫過於健康、平安活著的權利和自由。（外交部網站）

華春瑩表示，被《紐約時報》最近報道的文章中的幾句話打動，文章寫道，「當我意識到有多少美國同胞把權力看得比正義重要，把偏見看得比公正重要，把煽動性言論看得比科學重要時，我的美國夢就破裂了」。

華春瑩稱，中國政府奉行的是以人民為中心的人權理念，14億人實現了從貧困到溫飽再到小康的歷史性跨越，人均預期壽命從35歲提高到了77歲，將近8億人擺脫了貧困，中國建成了世界上最大規模的教育體系、社保體系、醫療體系和基層民主體系。面對疫情，中國政府堅持生命至上、人民至上，全力護佑著每一個人的生命價值和尊嚴。

華春瑩指出，「在人權問題上，中國政府的承諾重如泰山，而美國個別政客的人權口號卻是輕如鴻毛」。現在美國國內2000多萬人確診新冠肺炎，35萬多人已經失去了生命，但是美國這些政客對本國存在嚴重疫情的這種人權狀況避而不談，沒有流露出半點的痛惜，反而不斷發出各種噪音，以人權為由干涉別國內政，這種做法愈演愈烈。他們嘴上說的是人權，但是所作所為卻恰恰是對人權的最大褻瀆和諷刺。

華春強調，如果美方這些人真的關心人權，應該首先專注於控制住國內的疫情，維護好美國人民的生命安全和健康；應該首先去解決、去關心數百萬美國民眾在寒冬裡排著長隊領取救濟食品的問題；他們應該首先解決好美國國內存在的嚴重的種族歧視和暴力執法的問題；他們應該立即停止對其他國家的單邊非法制裁，停止到處煽動武力或戰爭，停止在其他國家造成戰亂和人民痛苦以及生命喪失。

The U.S. will always stand for human rights. The Chinese Communist Party continues to abuse these rights, such as arbitrarily detaining or imprisoning Uyghurs, such as Ekpar Asat, who has been reportedly detained in Xinjiang. We call for his immediate release. (Courtesy photo) pic.twitter.com/BUiPv7hCnf — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) January 5, 2021

美國常駐聯合國代表Kelly Craft早前在Twitter發文稱，中國共產黨濫用權利，並呼籲中方立即釋放被任意拘留或監禁維吾爾族人。

（綜合報道）