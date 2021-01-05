美指中國核武威脅鄰國　外交部斥「賊喊捉賊、自欺欺人」

就美國務院發表文章指責中國核武器建設不透明且具有威脅性的問題，北京回應稱，「抹黑中國，搞這種賊喊捉賊的把戲，美方只能自欺欺人，騙不了世人」。

1月5日的中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩回應記者問詢時引用了蘇軾的詩句「不識廬山真面目，只緣身在此山中」，指美方應該認識到蓬佩奧（Michael Pompeo）和美國國務院「謊言外交」已經對美國的國家形象和國家信譽造成了多麼巨大和可怕的影響和後果。

華春瑩表示，美國是擁有世界上最龐大、最先進核武庫的國家，但美方不僅違背國際共識，拒不履行核裁軍特殊優先的責任，而且肆意「毀約」「退群」，斥資數萬億美元升級核武庫，降低核武器的使用門檻，擴大核打擊的範圍，嚴重損害全球戰略安全與穩定。「誰在搞核瘋狂，世界自有公論。抹黑中國，搞這種賊喊捉賊的把戲，美方只能自欺欺人，自娛自樂，騙不了世人。」

華春瑩強調，中方一貫堅持防禦性的國防政策，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水平，恪守在任何時候和任何情況下不首先使用核武器的政策，也無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或者威脅使用核武器。「在五個核國家當中，中國是唯一奉行不首先使用核武器政策的國家，這個政策不會改變。」

華春瑩希望美方也能儘快做出和中方相同的承諾，同時敦促美方積極回應俄方的呼籲，儘快同意延長《新削減戰略武器條約》，並在此基礎上進一步大幅削減核武器。

美國國務院1月4日發表題為《中國的核瘋狂》文章稱，新冠肺炎疫情吿訴世界，中國共產黨的謊言可能會產生巨大而可怕的後果。美方敦促中方坦白另一種危險：中國不透明且具有威脅性的核武器建設，並威脅到無核鄰國，削弱外界對其「不首先使用核武器」政策的信心。