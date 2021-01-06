美禁止與支付寶等中國App交易　外交部：霸凌霸道霸權又一例證

美國總統特朗普日前簽署行政命令，禁止與包括支付寶在內共8個中國軟件有任何交易。除了支付寶外，其他榜上有名的應用程式包括QQ錢包、微信支付、掃描全能王（CamScanner）、茄子快傳（SHAREit）、VMate及WPS Office。

外交部發言人華春瑩在周三（6日）作出回應，批評是美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行為的又一個例證，是損人不利己。有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益。華春瑩反問，美國相關做法也給世人提供生動的教材，「告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」

微信支付同樣在美國被禁止。（視覺中國）

華春瑩稱，美國聲稱禁止的理由是保護美國公民的隱私和數據安全，「但大家都知道，美方其實一直是地球上最大的『黑客帝國』，運用其強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控著本國的人民，監聽世界各國人民，竊取數據，包括其盟友也無一幸免。」華春瑩表示，美國一邊做著無差別的監控和竊密，另一方面毫無根據地去指責其他國家，「這就好比一個江湖大盜，一邊肆無忌憚的行竊，另一邊卻在嚷嚷著要保護自己免於被盜，這是多麼的虛偽和可笑。」

華春瑩強調，科學技術的發展應該是一種向善的力量，應該服務於全人類的進步和福祉，而不是以意識形態來劃線，更不能成為政治操縱的工具。美國對中國比較領先的科學技術草木皆兵，不惜將科技本身武器化和意識形態化。中國敦促美國要切實尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為包括中國企業在內的各國企業，在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。華春瑩最後重申，中國當然將采取必要措施來維護中國企業的正當合法的權益。

（綜合報道）