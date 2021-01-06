【新冠肺炎】河北疫情反彈逾百人感染　疾控中心指是境外輸入病毒

河北省的新冠肺炎疫情反彈，自1月2日再次出現本土病例後，至今已有超過100人受感染，現有39宗確診病例，以及78宗無症狀感染者，其中以石家莊市的情況最為嚴重，大多數確診病例及無症狀感染者均是當地人。 石家莊市在周三（6日）晚上舉行的新冠肺炎疫情防控新聞發布會上表示，自當天凌晨開始，已派出省市醫療機構、第三方機構等共19754人，對全市進行全員病毒檢測，至下午5時累計採樣200萬人份，送檢593757人，發現有7份陽性樣本。

受疫情反彈影響，石家莊主城區如今空蕩蕩。（中新社）

據介紹，石家莊在1月2日至5日，累計報告有33宗確診病例及81宗無症狀感染者，均已在市級定點醫院集中收治，無危重病例，無死亡病例。同時，自即日起，藁城區全域調整為高風險地區，相關採樣工作將在晚上全部完成。

另外，同樣出現本土病例的邢台市，當地首批3名患者的病毒樣本，經由河北省疾控中心送至國家疾控中心開展基因測序後，及至周三上午確認病毒傳播與歐洲輸入病毒高度同源，具有流行病學聯繫。疾控中心主任任衛紅指，病毒不是本土病毒，仍然是境外輸入病毒，邢台南宮病毒與石家莊病毒高度同源，南宮的病例與石家莊的病例亦有流行病學聯繫。邢台市衛健委表示，即日開始計劃用三天時間完成常住人口全員病毒檢測。

（綜合報道）