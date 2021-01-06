新冠肺炎｜河北疫地將3至4天完成全員檢測　石家莊社區閉環管控

河北新冠肺炎確診數字近日暴增，當局宣佈全省立即進入防疫「戰時狀態」。其中石家莊市應對新冠肺炎疫情工作會議昨日（5日）召開，宣佈對全市所有社區農村實行閉環管控。 同日，國家衛健委主任馬曉偉一行赴河北指導疫情防控工作，省委書記、省人大常委會主任王東峰在座談會上直言，當前河北面臨疫情防控的嚴峻形勢。 此外，自今日（6日）起，石家莊市藁城區全域調整為高風險地區。同時，石家莊客運總站發布暫時停運的通知。

根據國務院應對新冠肺炎聯防聯控機制關於科學劃分、精準防控等工作要求，石家莊市藁城區全域自今日起調整為高風險地區。現時邢台市南宮市天地名城小區、邢台市南宮市天一和院小區、邢台市南宮市鳳崗街道辦事處為中風險地區。全省其他地區則均為低風險地區。同時，石家莊客運總站表示因疫情原因暫時停運，今日至本月16號所有網購票，將會在1至5個工作日內退回。

因安全考慮，石家莊市內大量公交停運，道路空曠。（河北日報）

石家莊全市社區、農村實行閉環管控 嚴禁聚集活動

疫情來勢洶洶下，昨日石家莊市應對新冠肺炎疫情工作會議宣佈，要以各縣（市、區）為主體，以村、社區、企事業單位、學校、管教場所、養老機構等為單位，開展全員核酸檢測，並要對全市所有社區、農村實行閉環管控，迅速制定全市各類學校放假方案，嚴格控制聚集性活動，避免民眾扎堆聚集。

據了解，石家莊目前人口大約有1100萬。

會議還要求，要強化管控客運車站、農貿市場、大型商超、賓館飯店等人員密集場所，嚴格落實登記管理、佩戴口罩、體溫檢測、消毒通風等，並做好冷鏈物流全流程管理。

石家莊全市社區實行閉環管控。（中新社）

會議又強調要做好醫療機構準備，落實首診負責制，完善發熱病人分診、接診、篩查、留觀、轉診工作的閉環管理，同時加大市場監測預警及調控力度，確保糧油肉菜禽蛋奶等主要生活必需品市場供應充足、價格穩定等。另外，要依法嚴肅查處製造、傳播、散佈謠言，擾亂公共秩序等不法行為。

根據「石家莊發布」今日消息，石家莊社區防控十條包括各小區（村組）原則上只保留一個出入口，並保證有不少於2人值班值守；進入小區（村組）人員一律戴口罩、測體溫、出示健康碼，體溫異常人員、「非綠碼」人員不得進入，並嚴控非本小區人員出入，快遞、外賣人員實行無接觸配送；進入小區（村組）車輛須核查登記、消毒，車內人員要進行測溫、驗碼，非本小區車輛非必要不得進入；內部道路、活動廣場、健身器材、小區電梯、樓道等公共場所堅持每天至少消毒1次；小區（村組）內的公共活動場所暫時關閉，由社區（村）組織巡邏隊伍對公共區域進行巡檢，確保人員不紮堆。

當局對石家莊一高速上下道口進行管控。（中新社）

另外還包括嚴格禁止聚餐、打牌等各種形式的聚集活動，「紅事」要緩辦，「白事」要從簡，並提前報社區備案；在社區、小區、村組、單元門口等顯要位置公示網格管理負責人、社區（村）24小時值班電話等信息；鼓勵廣大社區工作者、樓門長、單元長、物業人員、志願者等力量積極參與疫情防控工作；提倡廣大市民加強居家防控，主動配合做好防疫工作；各級督查部門要深入基層疫情防控一線，監督檢查各項疫情防控措施落實情況等。上述自頒布之日起施行，待中高風險地區清零後自行解除。

國家衛健委：力爭3至4天完成全員核酸檢測

石家莊市槁城區增村鎮小果莊村調整為高風險地區。當局要求力爭3至4天完成全員核酸檢測。（中新社）

另一方面，馬曉偉一行昨日到河北指導疫情防控工作，王東峰在座談交流時表示，會全力做好排查追蹤和流調溯源，對石家莊、邢台等疫情重點區域開展全員核酸檢測，確保一人不落、全面覆蓋，並據實報告重大信息，有效引導群眾情緒，同時對冷鍊和非冷鏈食品物品進行有效防控，加強組織領導和層層壓實責任，強化督查檢查和考核問責等。

馬曉偉表示中央高度重視河北疫情，並強調河北要加強社會面管理，力爭3至4天完成疫情發生地市全員核酸檢測，盡快查明感染鏈條，阻斷傳播途徑，同時高度警惕是否還存在其他可能的感染來源。另要成立國家、省、市聯合救治專家組，並騰空足夠醫院集中收治患者，確保「應收盡收」、「應治盡治」。

專家：滅活疫苗對潛伏期或早期患者意義不大

此外，如今內地開始大量接種疫苗，針對對石家莊的聚集性病例的影響，武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋昨日向官媒表示，目前投入使用的是滅活疫苗，但這對潛伏期的患者或者早期患者意義不大，因它只能對正常人起到預防感染的作用。

圖輯｜新冠疫苗今年9月亮相吸引民眾觀看。（點擊睇大圖）

楊續指，這些潛伏期或早期患者如接種mRNA疫苗，即信使RNA疫苗，使機體產生特定的蛋白質，則可能中和病毒，特別是在其體內病毒還不多的情況下。楊舉例指，就作用而言，滅活疫苗相當於「修長城」，把病毒抵擋在外，mRNA疫苗則主要在「長城」內起作用，由其所產生的特定蛋白質抗體把「入侵之敵」消滅。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發亦表示，河北疫情應可控制住，不過從技術層面而言，仍要進行非常細緻的流行病學調查。

（綜合報道）