美國國會騷亂｜CGTN連線點遭襲擊　中國廣電總台籲美保護記者安全

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日聚集在華盛頓特區，並闖入國會大廈。 中國環球電視網（CGTN）在美國華盛頓常用連線點遭到示威者襲擊。對此，中國中央廣電總台國際交流局發言人發表聲明，呼籲美方保障媒體記者安全。

中央廣電總台國際交流局發布聲明稱，「我們驚悉，華盛頓時間6日下午，包括CGTN America在內的多家媒體在華盛頓國會山的常用連線點，遭到示威者襲擊，現場一片狼藉。好在各家媒體記者目前均安然無恙。」

特朗普支持者群攻佔國會山↓↓↓

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聲明指出，向前方記者表示慰問，並與CGTN America保持着聯繫，對前方記者採取必要的安全防護措施。同時籲請美方採取必要措施保障媒體記者的安全。

1月6日下午，美國國會大廈發生暴力事件，數百名美國總統特朗普（Donald Trump）支持者衝進國會大廈，使國會不得不緊急休會，被迫暫停選舉結果認證程序。

在特朗普支持者闖進美國國會時，有執法人員開槍，1名女子中槍身亡，至少5人被送往醫院。由於華盛頓部分示威者進入美國國會區域，美國國會警方認為將對正在進行大選認證程序的國會議員造成威脅，國會議員被要求進行就地避難。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）下令從1月6日18時開始實施宵禁，直到1月7日早上6時。宵禁要求，除了市長同意及必要工作者外，任何人不得外出。

中國駐美國大使館1月6日也發佈重要通知，提醒在美國的中國公民密切關注當地疫情和安全形勢，提高警惕，注意安全防範，慎重考慮前往公眾場所。如遇危險或突發情況，及時報警。