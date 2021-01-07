美共和黨參議員羅姆尼指責黨友縱容　釀成衝擊國會事件發生

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者衝擊國會大樓，美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）1月6日指責黨友因他們的縱容，釀成事件發生。

.@MittRomney summoned me as lawmakers and press arrived at a secure location



“This is what the president has caused today, this insurrection,” he said w fury in his voice. — Jonathan Martin (@jmartNYT) January 6, 2021

示威者衝擊國會大樓，正在舉行的選舉人點票程序中斷，議員疏散。羅姆尼在前往安全地方後，向隨行的記者表示，是特朗普造成今天的暴動。多個隨行記者亦記錄了羅姆尼在疏散期間怒罵：「這就是你們所迥成的！」

羅姆尼是少數反對特朗普的共和黨員，他曾在多個議題上與特朗普唱反調，並在2020年彈劾特朗普時在其中一項指控中倒戈投支持彈劾票。他亦是在大選結束後，首批慶祝拜登（Joe Biden）當選的其中一人。

羅姆尼曾多次批評特朗普對選舉欺詐的指控，亦就部分黨友企圖推翻選舉結果的行為稱之為「過火的手段」。就在1月6日當天，網絡上正流傳一段他在準備前往華盛頓出席國會會議、乘搭飛機途中，遇上特朗普的支持者，在機場遭嘲弄奚落。

圖為1月6日，羅姆尼在機場上遇上特朗普的支持者，羅姆尼被質問為何背叛他們。（Twitter片段截圖）

除羅姆尼外，前總統小布殊（George W. Bush）亦指責衝擊的發生。小布殊發表聲明，形容選舉的爭議有如正發生在「香蕉共和國」，而非民主共和國上。他又形容發動騷亂的人，是因錯誤和虛假的希望所煽動。