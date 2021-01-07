美國國會騷亂｜央視評論：美式民主演砸了　正在丟醜和破產

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日聚集在華盛頓特區，並闖入國會大廈。 央視對此7日發表題為「暴民打砸國會山，美式民主演砸了」的評論，稱美式民主正在全世界面前丟醜、破產。

央視文章稱，美國總統特朗普（Donald Trump）支持者上演「全武行」，是將美式民主的最後一塊遮羞布扯下來。如此「美麗風景線」令世界輿論為之譁然。

「美麗風景線」一詞來自美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）之口，她2019年6月曾以此形容香港反修例運動。

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央視稱，特朗普不甘心接受失敗，以一系列堪稱野蠻的動作為選舉亂局推波助瀾。

央視強調，這場由選舉導致的暴亂、由暴亂引發的悲劇，讓全世界瞠目結舌。一向標榜民主、人權的美國卻成了暴亂、衝突，禁足的國度。這不僅是社會分化的民主鬧劇，也折射了美國民粹的制度化傾向和極端的種族以及階層對立。

央視稱，回顧這次美國總統選舉的一個個魔幻時刻，今日華盛頓的這一幕不足為奇。特朗普在失利後為了完成選舉上的「逆轉」，從濫權威脅選務人員到濫訴選舉舞弊，再到不惜通過煽動群眾、達成暴力，已經到了為了追逐權力不擇手段的地步，將所謂的美式民主的遮羞布撕了個乾乾淨淨。

央視指，鬧劇還不止如此，就在此次最後確認選舉結果之前，11名共和黨參議員表示，他們將在聯席會議上正式反對選舉結果，兩黨制衡的制度設計儼然成為了彼此攻訐、互相拆台的黨爭工具。

央視文章最後稱，選舉亂象遠未謝幕，相反，暴民打砸國會山已經表明，這出美國政治大戲的高潮才剛剛開始，這個自詡為「民主燈塔」的國家在憲法危機和對民主制度日益加劇的不信任中舉步維艱，美式民主正在全世界面前丟醜、破產。美國政客還有何顏面吹噓他們那套騙人的把戲。