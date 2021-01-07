政治局常委會：去年工作取得新成效　以優異成績慶祝建黨百年

據新華社消息，中共中央政治局常務委員會1月7日全天召開會議，聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表講話。

會議指，中共中央權威和集中統一領導，是堅持中共的領導的最高原則，是中國制度優勢的根本保證。中共中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報和中央書記處工作報告，是堅持中共中央權威和集中統一領導的一項重大制度性安排。

政治局會議現場。（新華網）

會議認為，過去一年，全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組為統籌疫情防控和經濟社會發展作出積極貢獻，各方面工作取得了新成效。

會議認為，過去一年，中央書記處按照黨中央部署要求履職盡責，在推動黨中央決策部署貫徹落實、加強黨內法規制度建設、指導群團工作和群團改革等方面做了大量工作。

會議強調，今年是中國共產黨成立100周年，是「十四五」開局之年。站在「兩個一百年」奮鬥目標的歷史交彙點上，既要充滿信心，也要居安思危。全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，善於從政治上認識問題、推動工作，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，牢牢把握「國之大者」，錨定黨中央擘劃的宏偉藍圖，觀大勢、謀全局、抓大事，堅持底線思維，保持戰略定力，勇於擔當作為，增強鬥爭精神，認真做好各項工作。要按照新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設為統領，帶頭執行中央八項規定及其實施細則精神，履行全面從嚴治黨主體責任，鍥而不舍抓好黨風廉政建設，激勵廣大黨員、干部保持良好精神狀態和工作狀態，以優異成績慶祝建黨100周年。