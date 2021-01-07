稱國藥是「世界上最不安全疫苗」　上海防疫人員道歉：說明書搞錯

上海疾病預防中心工作人員陶黎納日前該國藥疫苗的官方說明書細節於微博發文，提到國藥疫苗的副作用多達73種，直指是「世界上最不安全疫苗」。 陶黎納的說法引發網絡爭議後，其於周四（7日）下午再發文，稱「一定是說明書搞錯了」，並表示文章「被境外媒體歪曲利用」，就此公開道歉。 陶黎納最後更稱，將會去接種兩劑國藥疫苗，「以實際行動粉碎滅活疫苗不安全的誤會」。

陶黎納在微博上道歉發表道歉聲明。（微博＠疫苗與科學）

1月6日，陶黎納在微博上發表文章《國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗》，附上貼出國藥疫苗的說明書，並稱接種這款疫苗後副作用多達73種，除了常見的接種部位疼痛、頭痛外，更可能出現高血壓、視力減退、喪失味覺及尿失禁等嚴重副作用。陶黎納更感歎，國藥疫苗「一舉成為世界上最不安全的疫苗」。

不過，陶黎納在最新的道歉文章中就表示，「如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂。我知道，那一定是說明書搞錯了」，強調「中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比外國的mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級」。陶黎納又透露稱，他曾於2020年12月26日在上海接種北京生物的新冠疫苗第1劑。「沒有任何不適，連預期的局部痠痛都沒有」。

對於此前提到的73種不良反應，陶黎納就認為問題在於說明書，「該疫苗用於上市的說明書中竟然例舉了73種不良反應，其中不少嚴重反應是人類200年疫苗應用史上從未提及的，比如味覺喪失、高血壓、尿失禁等」、「如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂。我知道，那一定是說明書搞錯了」。

陶黎納在視頻道歉中稱國藥疫苗說明書很糟糕。（微博＠疫苗與科學）

陶黎納最後稱，「所有滅活新冠疫苗都很安全，不良反應只是mRNA疫苗的零頭，但說明書的不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動」、「我希望，所有中國疫苗的說明書都能嚴謹和科學」。

（綜合報道）