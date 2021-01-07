新冠疫苗｜科興第三期臨床報告仍未出爐　徐德義：正了解發生咩事

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政府已購入三款新冠肺炎疫苗，德國BioNTech / 復星和中國科興首批疫苗料於下月供港。食物及衞生局副局長徐德義今日（7日）表示，期望在18區均設立社區疫苗注射中心，統一注射需低溫儲存的BioNTech / 復星疫苗，減少因分散接種而造成的混亂。原定今天公布的科興疫苗第三期臨床報告仍未出爐，徐德義稱，政府相關部門已跟科興緊密溝通，「了解中間發生咗咩事」

食物及衞生局副局長徐德義在記者會上稱，注射疫苗有兩個先決條件，首先是以科學為本，確保有足夠科學證據，保障市民安全；然後小心和緊密安排周詳配套，政府正密鑼緊鼓籌備中，細節包括醫護人手、物流及場地等，期望在18區均設立社區疫苗注射中心。長者、長期病患者、醫護人員及院舍員工等屬高危群組，可優先接種。

徐德義表示，期望在18區均設立社區疫苗注射中心。（余俊亮攝）

徐德義又說，政府留意到不同疫苗有不同特性，BioNTech / 復星疫苗需要高規格的低溫儲存及運送，使用前亦需要解凍和稀釋，如統一在疫苗注射中心接種可方便統籌，減少分散接種而造成的混亂。若疫苗的處理規格如流感疫苗般簡單，則可在其他地點安排接種。

原定今天公布的科興疫苗第三期臨床報告仍未出爐，被問到政府有否後備計劃，徐德義稱，政府會盡力取得疫苗科學數據，相關部門已跟科興緊密溝通，「了解中間發生咗咩事」，強調安全性很重要。疫苗製造公司須遵守599K規例，顧問專家委員會會密切觀察各國接種情況，並研究最新科學證據。

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