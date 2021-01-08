新冠肺炎｜內地昨增53宗確診病例　37宗本土病例河北佔33宗

據國家衛健委通報，內地昨日（7日）新增53宗新冠肺炎確診病例，其中37宗為本土病例，包括河北33宗、遼寧2宗、北京1宗、黑龍江1宗。另有16宗境外輸入病例，分別是上海8宗、廣東3宗、遼寧1宗、江蘇1宗、福建1宗、河南1宗、湖南1宗。無新增死亡病例，無新增疑似病例。 當日新增治癒出院病例17宗，解除醫學觀察的密切接觸者1094人，重症病例與前一日持平。

內地現有境外輸入確診病例282宗，其中4宗是重症病例，無現有疑似病例。累計確診病例4375例，累計治愈出院病例4093例，無死亡病例。

本土病例方面，截至1月7日24時，內地現有521宗確診病例，其中13宗是重症病例，累計治愈出院病例82176宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例87331宗，無現有疑似病例。累計追踪到密切接觸者920733人，尚在醫學觀察的密切接觸者23974人。

內地昨日新增無症狀感染者57宗，包括18宗境外輸入；當日有5宗轉為確診病例，3宗是境外輸入；當日17宗解除醫學觀察，16宗是境外輸入；458宗無症狀感染者尚在醫學觀察中，境外輸入佔243宗。

1月6日，河北石家莊長九花園小區，防疫人員為該小區居民進行核酸檢測。（中新社）

河北的疫情就仍然嚴峻，據河北省衛健委通報，河北昨日新增33宗新冠肺炎本地確診病例，其中石家莊市報告31宗（1宗為無症狀感染者轉為確診），邢台市報告2宗（1宗為無症狀感染者轉為確診）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。另外，河北省新增39宗本地無症狀感染者，其中石家莊市報告35宗，邢台市報告4宗。河北省現有123宗本地確診病例，其中118宗是普通型、5宗為重症。目前尚有181宗本地無症狀感染者在接受醫學觀察。

（綜合報道）