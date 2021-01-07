【新冠肺炎】港大專家：內地北方嚴冬室內密閉　易發生超級傳播

內地北方近期出現寒潮，河北、北京、遼寧等地區也持續傳出新冠肺炎本土疫情。港大生物醫學學院教授金冬雁接受內媒採訪時警告，在嚴冬室內封閉情況下，更容易造成疫情超級傳播。

在近期內地本土疫情中，瀋陽、大連及北京等地區都出現有病例多次檢測才被確診，例如北京順義區個別病例檢出陽性時間超過14天；大連、瀋陽則出現「一傳多」的超級傳播者。

港大生物醫學學院教授金冬雁接受內媒採訪時警告，在嚴冬室內封閉情況下，更容易造成疫情超級傳播。（資料圖片）

《澎湃新聞》7日（周四）報道指，金冬雁指出，超級傳播是低機率事件，較容易發生在醫院等密閉場合裡面，特別北方地區冬季天氣冷了，在室內更容易超級傳播。對於這一波疫情，金冬雁分析，現在很多內地民眾放鬆警惕去婚禮、聚集，以目前疫情在世界各地的傳播情況看，都很容易造成超級傳播。

他強調，超級傳播是新冠肺炎疫情的主要特點，有10%到20%的人傳染性特別強。他表示，一定要盯緊這一、兩成人。他們有一定的隨機性，千萬不能看現在形勢很好就放鬆警惕，超級傳播事件是影響最大的事件。

金冬雁也指出，超級傳播者和長期潛伏感染人群是有可能重疊，這些人可能會有免疫缺損，在一段時間內病毒載量都特別高，特別容易傳染，病毒在體內完全清除的時間比較長。他呼籲當局一定要管控聚集活動，就算發生超級傳播，也要盡量堵截，找出發生超級傳播的人員和場所，盡快干預，把疫情扼殺在超級傳播早期。

北京：目前疫情有六大原因

此外，北京7日召開第204場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，從目前看，國內零星散發和局部聚集性疫情的發生有六大原因，包括與境外輸入有關、與超長潛伏期有關、與冷鏈環節有關、與防控漏洞有關、與沒有做好自我防護有關、與聚集聚餐有關。

（綜合報道）