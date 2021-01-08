新冠肺炎｜內地接種國藥疫苗逾400萬劑次　暫無嚴重不良反應

上海疾病預防中心工作人員陶黎納日前提到國藥疫苗的副作用多達73種，直指是「世界上最不安全疫苗」，引發網絡爭議後公開道歉。周四（7日），國藥集團官微發布消息稱，截至2021年1月4日，國內緊急使用已接種國藥集團中國生物新冠滅活疫苗400多萬劑次，未接到嚴重不良反應報告。

消息稱，中國生物已合計發運逾1000萬劑疫苗用於國內緊急使用，目前國藥集團新冠疫苗在大規模緊急使用中，未接到嚴重不良反應報告。另一方面，國內緊急使用接種疫苗後已赴海外7.2萬人，前往156個國家和地區，尤其是其中赴疫情高風險國家的外交人員、駐國際組織代表、中資企業員工等，雖然與當地患有密切接觸，但皆沒有感染發病，進一步驗證了疫苗的安全性、有效性。

該滅活疫苗已在多國獲批註冊上市。（新華社）

據悉，該滅活疫苗已在中國、阿聯酋、巴林獲批註冊上市，在中國、阿聯酋、巴林、埃及獲批緊急使用。其中在巴林，日前發生一宗家庭聚集性感染，全家12人有11人感染了新冠病毒，惟只有一名參與了新冠滅活疫苗國際臨床試驗（Ⅲ期）的志願者未被感染，具有典型意義。

國藥集團表示，將堅決貫徹落實國家緊急使用工作部署要求，全力為緊急使用人群構築免疫屏障，並以安全、有效、優質的新冠疫苗助力全球抗擊疫情。

（國藥集團公眾號）