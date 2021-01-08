外媒稱中國媒體借美國國會暴亂宣傳　外交部：事實真相都在那裏

當地時間周三（6日），美國總統特朗普（Donald Trump）支持者聚集在華盛頓特區，並闖入國會大廈，與警方爆發對峙。事件引發國際社會大規模關注。有外電報道指，中國媒體將美國當前的暴亂與香港發生的社會運動相比較，是在藉機宣傳。 在北京，外交部發言人華春瑩在今日（8日）舉行的例行記者會上回應相關問題時稱，美媒對美國國會近日發生的事情，進行了大量報道，世界各國領導人也紛紛發表了評論意見，為什麼中國媒體的報道就成了宣傳？中國報還是不報，事實真相都在那裏，這反映出的是一種雙重標準。

華春瑩表示，中國說還是不說，事實真相都在那裡。（外交部網站）

華春瑩稱，「昨天我也請大家思考一個問題，為什麼有些人對在美國發生的事情和在香港發生的類似場景的事情，用詞和反應截然不同？為什麼中國媒體做一些事實性報道，就要被扣上宣傳、甚至是虛假信息的帽子？那如果一些事實報道他們覺得不中聽或者不願意聽，就不是真正的報道了？我想這不符合新聞的真實性」。

華春瑩表示，不管中國媒體報還是不報，中國說還是不說，事實真相都在那裏。這反映出的其實也是一種雙重標準，反映的是一些個別人內心深處的一種優越感和意識形態的偏見。有些人就覺得所謂西方的，就是民主的、自由的，即使他內心也有痛恨不滿；但只要是中國說的，就是專制的、威權的，即便他們內心可能也有些羨慕。對於美國或者西方國家的問題，他們自己可以對罵，但中國人就說不得，一說就是宣傳或者虛假信息。

華春瑩強調，近日有國際知名學者在社交媒體上一針見血地指出，一些西方的人「他們沉湎於過去，否認現在，懼怕未來」。各方是時候應該清醒過來，好好反思，放棄雙重標準，更好地敞開胸懷去相互了解。特別是對於媒體來講，一定要堅持媒體的真實性、客觀性，這對於當下的世界是至關重要的。

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（綜合報道）