美國國會騷亂｜外交部：美方對暴亂態度截然不同　值得深思

美國國會在1月6日舉行聯席會議，確認大選的選舉人票結果，總統特朗普（Donald Trump）的支持者在國會外聚集，其後衝入國會大樓。事件中有人中槍身亡。 中國外交部7日記者會上，發言人華春瑩表示，美國主流媒體眾口一詞譴責衝擊國會，稱之為「暴力事件」、「暴徒」，當年卻形容是香港「美麗的風景線」，將暴力示威者美化成「民主鬥士」；美方對兩件事的反應和用詞截然不同，背後的原因令人深思。 她還指，香港衝擊立法會事件發生時，警方當時保持高度克制和專業，沒有一個示威者死亡，美國如今卻已經有人死亡。 華春瑩還引述一段中國社交媒體上的調侃稱「如果美國看到美國正在對美國做的事，美國肯定會譴責美國，並鼓動從他們的手中解放美國」。

中國外交部發言人華春瑩。（外交部網站）

外交部記者會上，有記者問：美國國會遭遇暴力衝擊，已造成多人死亡。中方對此有何評論？中國有些人將該事件與此前香港發生的事件相比較，並形容稱這是「一道亮麗的風景線」，中方對此有何回應？

華春瑩表示，注意到中國網民對關注美國國會今日發生的事件，首先中國民眾有權利和自由在網上發表評論，同時相信大多人都會思考，似曾相識的情景，但美方部分媒體作出的反應是截然不同。

華春瑩稱，前年有激進示威者暴力衝擊香港立法會大樓，肆意損害立法會的設施，使用有毒粉末、液體襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警員的手指，用刀刺殺警察，但香港警方保持高度克制和專業，沒有一個示威者死亡。相反，美國國會示威者的暴力程度和破壞程度並非香港般嚴重，卻已經有人死亡。

示威者前年衝擊立法會，點擊圖片看詳情：

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美國的主流媒體都眾口一詞譴責，美國國會今日發生的事是暴力事件，暴徒、極端分子、惡棍，是恥辱。惟當年形容香港的示威者時，卻是「亮麗風景線」（美國眾議院議長佩洛西2019年6月發言），美化成「民族英雄」，又稱美國人民與他們站在一起。

華春瑩指出，美方對於兩件事的反應和用詞截然不同，這種鮮明的對比及其背後的原因是令人深思，值得大家嚴肅和深刻的反思。中方相信美國人民是希望安全和安寧，特別是在當前疫情的嚴峻形勢下，亦希望美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全。

華春瑩提到，在華盛頓國會山的包括中國媒體在內的多家媒體，在華盛頓國會山的常用連線點遭到示威者襲擊。對此，中方向前方的記者表示慰問，同時也呼籲美方採取必要的措施保障媒體記者的安全。

早前，香港有超過50名人士因涉嫌違反國安法被捕，隨即美國國務卿蓬佩奧發表聲明，其中要求立即無條件釋放被香港警方拘捕的政治人士，並談到美國官員將訪問台灣。

對此，華春瑩表示，蓬佩奧的聲明嚴重違反國際關係基本準則，干涉中國內政和司法主權，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

她說，「一段時間以來，特朗普政府內少數反華政客不斷上演最後瘋狂，利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人政治私利。這種伎倆違背兩國人民友好民意，必將遭到歷史的懲罰。」

蓬佩奧發Twitter譴責稱，今天在美國首都的動盪（storming）是「無法接受」（unacceptable）。

1月6日美國國會發生的騷亂事件後，蓬佩奧發Twitter譴責稱，這場騷亂是「無法接受」的，「暴力讓他人陷入危險，無論在美國還是其他國家都不能被容忍」。

對此，華春瑩反問道，「蓬佩奧就美國國會發生的事情說這是不可接受的。在美國國會發生的事情不可接受，在香港的發生的暴力衝撞立法會的事情，他就可以接受嗎？他說想解救香港人民，從壓迫當中解救出來，請他睜開眼睛看看今天的中國和香港人民，我們生活得非常好，應該被解放和解救的是美國人民，也感謝他給我們上了生動的一課，我們中國人民更加珍惜今天的生活，更加熱愛自己的祖國，更加堅信自己的選擇，更加堅定走自己選擇的道路。」

華春瑩引述一段中國社交媒體上的調侃稱「如果美國看到美國正在對美國做的事，美國肯定會譴責美國，並鼓動從他們的手中解放美國」。華春瑩反問道，「蓬佩奧先生是不是應該考慮一下，怎麼宣布對自己的制裁呢？」