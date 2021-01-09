中國首個警察節將至　習近平指示政法機關要更注重法治思維

「110」是內地緊急報警求助熱線，自今年起，內地將每年1月10日設立為「中國人民警察節」。 據新華社1月9日報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日就政法工作作出重要指示，他強調各級政法機關要更加注重系統觀念、法治思維、強基導向，切實推動政法工作高質量發展。 習近平又代表黨中央向全國警察致以慰問，希望其以實際行動踐行對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明。

自上台至今，習近平便不斷對政法系統進行刮骨療毒式的改革。（新華社）

據悉，中國的政法機關主要包括檢察院、法院、公安機關、司法行政（含監獄勞教）、國家安全部門、反邪教部門6個部門。

習近平表示，2020年政法戰線為統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作創造了安全穩定的社會環境。2021年是「十四五」開局之年，各級政法機關要認真貫徹十九屆五中全會和中央全面依法治國工作會議精神，更加注重系統觀念、法治思維、強基導向，切實推動政法工作高質量發展。

第一個「中國人民警察節」即將到來，他希望全國警察以實際行動踐行對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明，努力建設更高水平的平安中國、法治中國，為保障人民幸福、國家安全、社會穩定作出新的更大貢獻，以優異成績慶祝建黨100周年。

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同時，中共中央政法工作會議9日在北京召開。中共中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在會上強調堅持「習思想」，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，以「黨的政治建設」為統領，以防範化解各類風險為牽引，以維護國家政治安全、推進掃黑除惡常態化、深化市域社會治理現代化試點、政法領域全面深化改革、政法隊伍教育整頓為着力點，推動政法工作高質量發展。

自習近平主政以來，其在中共政法系統的改革一直在進行。先是剷除中共政法委原書記周永康及其龐大的關係網，再者發布新規，其中尤以2019年1月下發的《中國共產黨政法工作條例》最為關鍵，其中規定「向黨中央和總書記請示報吿」，「抄送同級黨委政法委員會」。

2020年7月，中共政法系統再有大動作。北京方面宣布，將在全境進行政法隊伍教育整頓試點工作。按照中南海安排，在試點後，政法系統將於2021年至2022月3月進行自下而上的教育整頓活動。官方期待其成為一場激濁揚清式的「延安整風」。

多維新聞此前在《紅頭文件中暗藏的「隱秘」信息》指出，中共以「黨內法」的形式徹底確定中共政法委必須向中共最高領導人即總書記匯報請示的體制，其矛頭直指時任中共領導人胡錦濤時期，周永康撇開中共中央、架空胡錦濤的弊政。

在釐清中共政法委高層的權力架構後，中共需要對政法系統的中層和基層進行一場深刻的「延安整風」，以期在中共二十大來臨前統一政法系統內的思想，強化對中共領導人的核心地位維護。