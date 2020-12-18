習近平頒發命令狀4人晉升上將　新任武警司令惹關注

中共中央軍委晉升上將軍銜警銜儀式周五（18日）在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜警銜的軍官警官頒發命令狀。

據央視新聞報道，晉銜儀式於當日下午15時15分左右開始，中共中央軍委副主席許其亮宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜警銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

此次晉升上將軍銜警銜的軍官警官是：軍委後勤保障部政治委員郭普校、西部戰區司令員張旭東、戰略支援部隊政治委員李偉、武警部隊司令員王春寧。習近平向晉升上將軍銜警銜的4位軍官警官頒發命令狀並表示祝賀。隨後，佩戴了上將軍銜警銜肩章的4位軍官警官向習近平敬禮，向參加儀式的全體人員敬禮。

據悉，中共中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民，以及軍委機關各部門、駐京大單位主要領導等參加晉銜儀式。

在晉銜儀式結束後，習近平（中）等領導同晉升上將軍銜警銜的軍官警官合影。（微博＠新華視點）

公開信息顯示，郭普校出生於1964年1月，籍貫陝西耀縣，曾任空軍烏魯木齊指揮所政委，空37師政委，空降兵15軍政治部主任、政委，中部戰區副政委兼中部戰區空軍政委等職，2018年7月晉升空軍中將軍銜。

張旭東曾任第39集團軍步兵第115師師長，第40集團軍副軍長，第39集團軍參謀長、軍長，中部戰區陸軍司令員，中部戰區副司令員等職，2018年7月晉升中將軍銜。

李偉出生於1960年9月，河南濟源人，曾任南疆軍區政委，第21集團軍政委，新疆軍區黨委書記、政委等職，2016年7月晉升中將軍銜。

王春寧出生於1963年3月，江蘇南京人，曾任第1集團軍第1師師長、軍參謀長、副軍長，第12集團軍軍長，北京衛戍區司令員等職，2017年7月晉升中將軍銜。

這次報道顯示，晉升為上將的王春寧已任武警部隊司令員。資料顯示，前任武警部隊司令員王寧1955年8月出生，曾任北京軍區參謀長、解放軍副總參謀長等職，2014年任武警部隊司令員，2015年同時擔任中央政法委委員。王寧曾參加對越作戰。他於2015年7月晉升武警上將警銜。