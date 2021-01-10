新冠肺炎｜石家莊10小時建氣膜版「火眼」實驗室　21小時投入使用

河北石家莊近日出現多宗新冠肺炎本土確診病例，石家莊6日在全市範圍內啟動全員核酸檢測。8日，「火眼」實驗室（氣膜版）經過連夜趕工於河北體育館亮相，該實驗室僅用10小時基本建成，21小時即投入使用，每日最高可檢測樣本量達到100萬人份。

內媒報道指，此次在河北建設的高通量氣膜「火眼」實驗室由12艙「火眼」實驗室（氣膜版）和3艙快裝式負壓硬氣膜「火眼」組成。

8日晚上9時45分，來自深圳的47名檢測人員陸續走進實驗室開始工作，河北「火眼」實驗室總指揮杜玉濤表示，實驗室已接收到來自縣區的2萬份樣本，隨著檢測人員逐漸到位，將陸續達到最大檢測通量。

與此同時，石家莊華大醫學檢驗實驗室、車載「火眼」實驗室也已就位，並於8日啟用。

內地昨日（9日）新增69宗確診病例，其中48宗為本地個案，河北佔46宗，河北新增的本地個案中，44宗來自石家莊市，其中27宗為無症狀感染者轉為確診病例；邢台市2宗均為無症狀感染者轉為確診病例。同時，石家莊市新增13名本地無症狀感染者。根據當局公布的患者行蹤，至少10人曾出席婚宴，部分人疑到過同一婚宴；1名女患者曾舉辦婚宴，其丈夫2日前已確診。

（綜合報道）