蓬佩奧取消與台交往限制　陸官媒：美反華政客撈取「翻本籌碼」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月9日宣布，廢除美國對台灣關係的「自我限制」，批評華府多年來為了討好北京而自我束縛。 中國大陸官媒新華社發表題為《台灣問題不是美少數反華政客的「翻本籌碼」》的時評文章指出，這些政客在台灣問題上如此不擇手段，無非是想轉移矛盾，最後撈點「翻本籌碼」，根本不考慮中美兩國關係與兩國人民的長遠利益。

文章稱，距離下台不足兩周，美國「史上最差國務卿」蓬佩奧突然宣布取消美台官方往來的限制，一語既出，舉世皆驚。人們知道蓬氏代表的美國少數反華政客已四面楚歌，會通過「最後瘋狂」撈取「翻本籌碼」，但他們將「台灣牌」打到如此沒有下限，其用心可謂歹毒。

蓬佩奧1月9日發布聲明指，美方將取消自我施加的美台交往限制。 （美國國務院網站截圖）

文章指出，所謂病急亂投醫，打「中國牌」一直以來就被美一些無良政客視為挽救自己政治生命的「救命稻草」，他們在台灣、香港、新疆等問題上頻頻插手，干涉中國內政，為的是牽制中國發展，為的是通過扮演反華急先鋒，為自己撈取政治資本。

文章進一步指，在台灣問題上，近來他們的危險行動更是變本加厲。從簽署所謂「台灣保證法」，到與台灣方面通過視像形式進行所謂「政治軍事對話」，從宣布派美駐聯合國代表訪台，到宣布取消美台官方往來限制，無非是想轉移矛盾，最後撈點「翻本籌碼」。美方如果任由這一小撮人在台灣問題上搞政治操弄，無疑會破壞中美關係的基石。美方一些勢力若一意孤行，也勢必為此付出沉重代價。

（新華社）