美駐聯合國大使訪台將晤蔡英文　大陸警吿美執意妄為要付沉重代價

美國常駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將於1月13日至1月15日訪問台灣。美方此舉周五（8日）遭中國大陸外交部斥責上演「最後的瘋狂」，並稱美方如果執意妄為，必將付出沉重代價。同日，台灣外交部表示，克拉夫特訪台期間將與總統蔡英文及外交部長吳釗燮會面。

在大陸外交部周五例行記者會上，發言人華春瑩回應記者問詢時做出上述表態。華春瑩表示，美方的行為嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方堅決反對，「美方在中美建交公報當中就此做出了明確承諾，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，這一立場是一貫和明確的」。

華春瑩又指，一段時間以來，特朗普政府內的少數反華政客在不斷上演「最後的瘋狂」，不擇手段利用所剩任期蓄意破壞中美關係，服務其個人的政治私利，形容這種伎倆是逆歷史潮流而動的，是違背中美兩國人民友好和平願望的，必將遭到歷史的懲罰。她最後強調，美方如果執意妄為的話，必將為其錯誤言行、錯誤行為付出沉重的代價。

克拉夫特曾公開支持台灣的國際參與，並稱贊台灣是良善力量。（AP）

台灣外交部同日表示，克拉夫特將與蔡英文及外交部長吳釗燮會面，並在外交及國際事務學院發表演說，就台灣的國際參與及聯合國事務進行交流；又指今次是台灣1971年退出聯合國以來，首度有現任美國駐聯合國常任代表訪台，展現美方對台灣國際參與的強勁支持，同時象徵台美全球夥伴關係進一步提升。

美國在台協會（AIT）則發出新聞稿，指克拉夫特預計於1月14日赴台灣外交及國際事務學院發表演說，談台灣對國際社會的傑出貢獻，以及台灣有意義參與及擴大參與國際組織的重要性。AIT也強調，克拉夫特將遵循以《與台灣關係法》、《美中三個聯合公報》以及《對台六項保證》為依據的美國「一中政策」，鞏固美國政府對拓展台灣國際空間堅定而持續的支持。