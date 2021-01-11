新冠肺炎｜內地科研團隊《刺針》發文：逾七成患者半年後有後遺症

內地科研人員追蹤1733名湖北武漢的新冠肺炎康復者，評估新冠肺炎對患者的長期影響，發現76%的康復者在發病6個月後仍有至少一種持續症狀，疲勞、肌肉無力是最常見的症狀，而睡眠障礙、焦慮和抑鬱也頻繁出現。 該研究已由頂級醫學期刊《刺針》（The Lancet）於9日（上周六）在線發表。

研究發現76%的康復者在發病6個月後仍有至少一種持續症狀。圖為黑龍江4名新冠肺炎康復者離院回家。（中新社）

該研究由武漢市金銀潭醫院、中日友好醫院呼吸中心、國家呼吸醫學中心和中國醫學科學院病原生物學研究所的研究團隊聯合完成。研究追蹤武漢市金銀潭醫院去年1月7日至5月29日期間出院的共1733名新冠肺炎康復者，通過集中隨訪評估其症狀和健康相關的生活質素。

研究發現，在隨訪時76%的康復者報告仍有至少一個症狀，63%的康復者報告出現疲勞或肌肉無力，26%的康復者存在睡眠障礙，23%的康復者報告出現焦慮或抑鬱。

研究人員在為康復者進行肺功能檢查時發現，住院時病情越重的康復者中出現肺功能下降的情況更常見，在住院期間接受機械通氣治療的患者、接受氧療患者及未接受氧療患者群體，出現肺彌散功能障礙（氧氣自肺泡向血流中的擴散能力下降）比例分別為56%、29%和22%。

研究還發現部分康復者在出院後出現腎臟問題。除了肺臟，新冠肺炎還會影響包括腎臟在內的其他器官。實驗室檢查發現，住院時腎功能正常的康復者中有13%在隨訪時出現腎功能異常。

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此外，有94名康復者在隨訪時完成了抗體檢測，與急性期住院時相比，中和抗體的滴度下降了52.5%。研究團隊表示，這可能會帶來對再次感染風險的擔憂。

專家：出院後的醫療照護非常必要

有份參與研究的中日友好醫院副院長曹彬教授表示，新冠肺炎是一種新發的疾病，我們才剛剛開始了解它對患者健康的長期影響。通過隨訪研究表明，大部分患者在出院後仍然會繼續受到該病毒的至少部分影響，出院後的醫療照護是非常有必要的，特別是針對住院時病情更重的患者。

（《澎湃新聞》）