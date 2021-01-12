新冠肺炎｜中國駐日使館：近兩周約百國民確診　旅日者須加強防護

日本首相菅義偉日前發布「緊急事態宣言」，宣布東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等「一都三縣」，自1月8日至2月7日進入緊急狀態。 據中國駐日本大使館網站周一（1月11日）消息，近兩周內已有約100名中國公民確診新冠肺炎。中國駐日使館提醒旅日中國公民注意遵守相關要求及措施。

主要措施包括，餐飲店、酒吧、咖啡廳、KTV等應於晚上8時前結束營業，且只能在上午11時至晚上7時間提供酒類飲品；除就醫、購物等必要緊急情況外，盡量減少外出或旅行，特別注意晚上8時後避免外出；推進遠程辦公，除確有必要，應避免晚上8時後辦公；演出等群體活動應於晚上8時前結束，並縮小規模；學校不強制停課，大學入學考試照常實施。

日本首相菅義偉日前發布「緊急事態宣言」，宣布東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等「一都三縣」，自1月8日至2月7日進入緊急狀態。（新華社）

中國駐日使館指出，目前日本疫情形勢嚴峻，在外就餐、參加活動等已成為新冠傳播的最主要途徑，呼籲旅日中國公民務必做到不外食、不聚集、非必要不外出。若確需外出，請嚴格做好個人防護，回家後應做好消毒。已預約辦理護照、公認證、結離婚等業務的中國公民，若有發燒、咳嗽等新冠疑似症狀，請暫勿前往大使館和東京簽證申請服務中心辦理業務。

目前日本醫院床位緊張，輕症、無症狀患者多居家隔離療養或入住隔離酒店，確診的中國公民應遵守所在地的防疫政策，及時向保健所報告病情並聯繫所在地的中國使領館。若有新冠肺炎疑似症狀，請聯繫所在地保健所說明情況並按要求進行檢測。