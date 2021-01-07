日本導演竹內亮《後疫情時代》記錄中國抗疫　華春瑩激讚不帶偏見

日本導演竹內亮繼《南京抗疫現場》及《好久不見，武漢》之後，近日再發布以中國抗疫為主題的紀錄片《後疫情時代》。 中國外交部發言人華春瑩6日（周三）表示，「我們對竹內亮導演不帶偏見地真實記錄中國走過的這段非凡歷程表示讚賞」。

《後疫情時代》引起廣泛關注（點圖放大）：

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《後疫情時代》的主題是「逆勢爆發」，竹內亮稱，他想透過鏡頭，解開外國人心中的疑惑，「為什麼在疫情期間，中國被預測會成為2020年全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體？」

紀錄片從蘇州的無人巴士說起，第一章名為《沒人了》，介紹中國「以新冠疫情為契機，各行各業加速了無人化的進程」，從無人外賣配送車到無人清掃車，許多行業都在嘗試將與人接觸較多的工作自動化。第二章《全民直播》則介紹了疫情期間直播賣貨的興起。為此竹內亮探訪了義烏的電商小鎮，記錄下了批發市場「人人直播」的場面。

在第三章《「去除」新冠病毒》中，紀錄片分享了中國空氣淨化企業在疫情期間通過技術突破實現銷售額增長的經驗；第四章《「零感染」的武漢》則通過鏡頭，將大型企業工作台、食堂、宿舍每個環境中的嚴格防疫步驟展現在觀眾眼前。

《後疫情時代》於1月1日上線後，1月3日登上日本雅虎網站首頁，引發了日本網友的熱議。有人羡慕中國的發展，但也有人質疑紀錄片的真實性，抨擊「無人化」在中國的可行性。

竹內亮作品《南京抗疫現場》（點圖放大）：

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中國外交部發言人華春瑩6日表示，該片真實記錄了中國在疫情防控、復工復產方面取得的重大成就，並指出「眼下中國能夠做到疫情防控和經濟復甦，是對14億人共同努力的回報」。中方對竹內亮導演不帶偏見地真實記錄中國走過的這段非凡歷程表示讚賞。

華春瑩又指出，這個世界需要有人去傳遞真實情況和真實情感，中方希望越來越多日本媒體以及各國媒體人士在報導中國時能夠用眼、用心、用情，把一個真實客觀立體的中國展現在各國民眾面前，不斷增進民眾之間相互了解和信任，讓中日友好能夠持續下去，中國與世界各國的友誼之樹開出鮮豔的花朵，不斷煥發新的生機與活力。

點圖了解更多竹內亮及他的90後團隊：

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41歲的竹內亮的妻子趙萍是南京人，兩人2013年一起移居南京，成立工作室製作紀錄片，主要作品有《我住在這裡的理由》等。去年3月，竹內亮發布紀錄片《南京抗疫現場》，記錄了疫情爆發以來南京這座城市的防疫日常。去年6月發布《好久不見，武漢》，該片講述了十位普通的武漢人在疫情爆發期間及疫情平息後經歷的人生故事。

（綜合報道）