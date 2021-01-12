山東煙台在建金礦發生爆炸　22名工人被困　涉事企業存在遲報問題

據山東省煙台市人民政府新聞辦公室昨日（1月11日）消息，1月10日下午2時，位於棲霞市西城鎮、正在建設的山東五彩龍投資有限公司棲霞市笏山金礦發生爆炸事故，22名工人被困。截至今日（1月12日）凌晨5時，現場已有超過300人參與救援，事故原因正在調查。煙台市應急局管理局局長孫樹福指出，涉事企業存在遲報問題。

消息指，笏山金礦井下離井口240米的「一中段」發生爆炸，當時「一中段」無作業人員，離井口698米的「六中段」有13名工人，離井口648米的「五中段」有9名工人。爆炸衝擊波將井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行。由於通訊信號系統損壞，目前尚未能與井下22名工人取得聯繫。

事故發生後，涉事企業迅速動員施救，但由於對救援困難估計不足，直到1月11日晚上8時才向棲霞市應急管理局報告有關情況，存在遲報問題。煙台市委同晚接到事故報告後，煙台市委、市政府主要領導第一時間趕赴事故現場，調集人員全力救援。

截至今日上午10時，現場有逾300名救援人員，各類機械、設備40餘台套，鑽機、鑽桿等大型救援設備已安裝運行，從黃金地質隊調集的車載大口徑鑽孔機已進場施工。井筒鑽桿已下探到360多米，目前正在採取強制通風方法往井下輸送氧氣，並排除有害氣體和煙塵；吊籠已焊製完成並安裝完畢，專業人員正在乘吊籠下井，對井筒進行清障作業，對井下被困人員實施救援。消防隊員已將聲音檢測系統輸送到井下370米處。

由於井筒內爆炸產生的有毒氣體短時間內無法排除，井筒堵塞又導致鑽桿下放受阻，加上作業面狹小，井筒人工清障工作進展比較緩慢，救援人員尚未到達被困人員所在作業面。

事故發生後，正在北京參加研討班的省委書記劉家義，省委副書記、省長李干傑已請假返回山東趕往棲霞。

（綜合報道）