新冠肺炎｜內地多地要求取消大型聚集性活動　不得辦團拜及年會

近日河北爆發新冠疫情，內地部分其他省份亦有本土病例出現。內媒報道指，臨近春節，近日多地再發通知，要求取消大型聚集性活動。

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江西發布通告指，各級黨政機關、事業單位、各類企業的工作人員要減少不必要出行，避免前往中、高風險地區，堅持外出必批准，返回必報告。各級黨政機關、事業單位、國有企業原則上不舉辦非必要的大型聚集性活動，各單位一律取消集體團拜和大型慰問、聯歡、聚餐、年會等活動。倡導紅事緩辦，白事簡辦。個人家庭聚集盡量控制在10人以下。

安徽合肥及山西晉中也有類似取消大型聚集性活動的安排。合肥的通告又指出，未經批准不得舉辦大規模人群集聚性會議和活動，不得舉辦大型商業演出、體育賽事、民俗活動、民間廟會、新年祈福、迎新年等活動。

通告又指，有來自或途經國內疫情中高風險地區的人員，應在抵達合肥後盡快且不得超過6小時，向所在村（居）委和單位或所住賓館報告；來自或途經國內疫情高風險地區人員一律實施14天集中隔離和健康觀察，實行2次核酸檢測。

內地昨日（11日）新增確診病例55宗，其中境外輸入病例13宗（上海4宗，遼寧3宗，天津2宗，福建1宗，河南1宗，廣東1宗，陝西1宗），本土病例42宗（河北40宗，北京1宗，黑龍江1宗）。