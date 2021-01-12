新冠肺炎｜河北：所有確診者第一時間接受中藥治療

河北省的新冠肺炎疫情未見緩和。近日，河北省衛健委表示，在本輪疫情防控中，充分發揮中醫藥優勢，總結早前中西醫結合疫情防控經驗，採取了中西醫結合的方式，對患者進行診治。目前，所有確診者均在第一時間接受了中藥湯劑治療。 另外，當局還對所有密切接觸者及無症狀感染者，進行「湯藥為主、成藥為輔、多措並舉」的醫藥干預措施，並要求做到應服盡服、願服盡服。

河北省衛健委表示，所有新冠肺炎確診者已接受中藥治療。（網上圖片／示意圖）

河北省衛健委副主任段雲波表示，「我們在定點醫院的每個病區都派駐了中醫師，與西醫醫師實行中西醫聯合查房、聯合製定診療方案，實行中西醫結合診治患者」。段雲波稱，在國家和省級中醫專家的指導下，對所有患者全部實行辨證論治、「一人一方案」，特別是對重症病例實行「一天一會診」，隨時採取對應措施，努力做到中醫藥全程參與、深度參與。

據了解，河北省收治新冠肺炎確診患者和無症狀感染者的，石家莊市第五醫院及邢台市傳染病醫院，第一時間建立了中西醫聯合診療機制，由中醫專家和西醫專家共同組成專家組，每日對定點醫院收治患者進行聯合會診，共同確定中西醫結合救治方案。在石家莊市第五醫院，組織了由12個中醫醫師組成的團隊，為患者進行診治。

石家莊市第五醫院及邢台市傳染病醫院，第一時間建立了中西醫聯合診療機制。（網上圖片）

截至1月7日，河北新增的90宗確診患者和144宗無症狀感染者，全部在第一時間接受了中藥湯劑治療。河北省各地制定了預防性中藥飲片、中成藥處方，集中煎煮製備預防性中藥湯劑，向密切接觸者發放，進行中醫藥干預。河北省接受醫學隔離觀察的9901餘人中，70.1%的人員已服用中藥湯劑。同時，針對疫情防控的重點區域、重點崗位、重點人群，各地也積極落實中藥湯劑和中成藥干預措施，已累計發放2.3萬餘人份。

（綜合報道）