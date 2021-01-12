新冠肺炎｜香港跨境貨車司機在深圳確診　每天駕車往東莞裝貨返港

據深圳市衛健委今日（12日）通報，深圳市新增1宗由香港輸入的新冠肺炎無症狀感染者，患者為港籍跨境貨車司機，目前情況穩定。

深圳新增一宗有香港輸入的新冠肺炎無症狀感染者。（澎湃新聞）

通報指，來自香港的男性跨境貨櫃車司機林某，自述其居於香港，最近14天無任何不適。自2020年12月28日起至2021年1月7日，除休息日外，林某每天均駕駛貨櫃車從皇崗口岸入境深圳，在福田海關核酸檢測點接受採樣後，駕車經廣深高速前往東莞市橋頭鎮某紙品廠裝貨，並於當晚由皇崗口岸返回香港，未在內地過夜。

昨日（11日）中午，林某經皇崗口岸入境。11時45分接受採樣後，經廣深高速到東莞市橋頭鎮某紙品廠裝貨。17時35分，深圳市羅湖醫院集團檢驗中心報告林某新冠病毒核酸初篩結果為陽性。當晚22時，深圳市疾控中心复核結果亦為陽性，新冠病毒抗體IgM、IgG均為陰性。隨後，疾控部門通知正從東莞返程的林某在皇崗口岸接受調查，隨後林某被轉送至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治療。專家組會診後，結合流行病學調查、臨床症狀和CT檢測結果，診斷為林某新冠病毒肺炎無症狀感染者，目前其情況穩定。

當局經過排查，初步判斷林某在深圳有2名密切接觸者，密切接觸者的密切接觸者13名，以上15人均已及時接受集中隔離醫學觀察。另外，疾控部門對林某駕駛的貨櫃車和車上貨物等採集了11份外環境樣本進行新冠病毒檢測，結果均為陰性。

患者駕駛貨櫃車經皇崗口岸入境內地。（網上圖片）

（深圳市衛健委）