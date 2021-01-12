中國VT-4坦克在尼日利亞首次參加實戰　進攻博科聖地據點

據尼日利亞《星期三》報網站周日（10日）報道，該國軍方1月3日發動代號為「圖拉-塔克班固」（TURA TAKAIBANGO）的軍事行動，重點進攻盤踞在該國東北部的「博科聖地」恐怖組織。 值得一提是，中國VT-4坦克在這次行動中亮相，是VT-4坦克自2017年出口以來首次參與實戰。

根據尼日利亞軍方發布的片段，尼日利亞從中國進口的ST-1型突擊炮、VT-4主戰坦克和SH-5型車載榴彈炮亮相，這些裝備被加強給前線部隊，並投入實戰中。

VT-4坦克是中國北方工業（NORINCO） 公司推出的，專供外貿出口的第三代主戰坦克。該型坦克配備125毫米高膛壓滑膛炮火力系統，裝有先進穩像火控系統，擁有獵-殲能力，可實現全天候打擊。VT-4坦克在動力和傳動方面採用了CH1000B液力機械傳動系統和1300馬力發動機，擁有實現無極轉向，快速倒車等能力，具備良好的戰場機動性。

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VT-4型坦克機動性能強，防護性能好，火力強，可以實現晝夜精準打擊，此前已經出口到泰國，獲得泰國王家陸軍讚譽。

對於此次VT-4型坦克參與的實戰，報道稱，在1月9日一場遭遇戰中，尼日利亞打死28名「博科聖地」恐怖分子，一輛卡車被擊毀，一輛卡車被繳獲。尼日利亞陸軍從「博科聖地」分子手中繳獲的2門高射炮和13支AK-47步槍。

據此前報道，2020年4月8日，尼日利亞陸軍從中國訂購的首批17輛坦克裝甲車運抵該國阿帕帕港。這批裝備中包括有VT-4坦克、ST-1輪式突擊炮，以及兩款車載榴彈炮。