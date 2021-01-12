王毅訪問緬甸後中緬達成多項政治共識　中國無償提供一批新冠疫苗

中國外交部長王毅出訪緬甸後，外交部周二（12日）在官方網站上發出新聞稿，指出中國與緬甸就中緬關係未來發展達成多項政治共識，其中包括有中國決定向緬甸無償提供一批新冠疫苗。

新聞稿指，中緬所達成的十二項政治共識中，第二項是加強抗疫合作，具體措施有深化聯防聯控，完善必要人員往來「快捷通道」和貨物運輸「綠色通道」。同時，中方將繼續根據緬方需要提供抗疫物資，決定向緬方無償提供一批新冠疫苗，並繼續商談疫苗合作。

王毅與緬甸總統溫敏會面。（新華社）

其他政治共識還包括有考慮到疫情等因素影響，將中緬建交70周年慶祝活動和中緬文化旅游年活動延至2021年、加快推進皎漂經濟特區、仰光新城、邊境經濟合作區等三端支撐項目和互聯互通合作，中國願結合相關項目合作，積極考慮向緬方提供優惠貸款等融資支持，願就延長G20緩債倡議安排同緬方保持溝通、歡迎緬方接任中國－東盟關係協調國，願同緬方共同推動《區域全面經濟伙伴關係協定》盡快生效、支持緬方妥善應對若開邦問題，支持緬孟加強對話，盡早啟動首批避亂民眾遣返等。

新聞稿最後更提到，中緬雙方在訪問期間簽署或宣布八項具體成果，例如有啟動中國援緬疾控中心建設、中方宣布將向緬方提供一批抗疫物資等。

（外交部網站）