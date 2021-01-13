官方爆料：雲南原書記秦光榮曾被下屬「抓到把柄」　屢助對方升職

1月12日晚，雲南省紀委監委推出的反腐警示專題片《清流毒——雲南在行動》，多名原雲南省委書記秦光榮的「圈中人」現身。 本次「官方爆料」指，秦光榮曾因寫材料揭發其他領導官員，而讓其原下屬龍雪飛「抓到把柄」，由此也時常遭到龍雪飛「威脅」，秦光榮也因此屢次給龍升職。

曾任大理州委宣傳部副部長、雲南省政府駐廣州辦事處巡視員等職的龍雪飛，已在2018年6月退休，2019年10月，龍雪飛涉嫌嚴重違紀違法，接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

秦光榮早年曾在湖南任職，曾任湖南省委常委、長沙市委書記等職務。影片介紹，龍雪飛對秦光榮的攀附和依附，從長沙就已經開始了。

秦光榮到雲南任職後，龍雪飛很快便向其表示自己也想到雲南工作，多次請求秦光榮將其調至雲南，但都遭到拒絕。

龍曾為調職向秦光榮下跪

據稱，為表忠心，他還向秦光榮夫婦下跪。龍雪飛說：「我就說，你們待我恩重如山，請受我一拜。人生當中唯一一次，僅此一次而已。」而據相關辦案人員回憶，龍雪飛跪下去就講「生我者父母，知我者叔叔阿姨。我無依無靠，無親無故，以後的話就靠你了」。當時，黃玉蘭（秦光榮妻子）嚇了一大跳。

這是龍雪飛的「軟招數」，他還手握「硬招」。秦光榮曾在懺悔書中說道，「湖南一個記者手裏掌握着我的把柄，為了不得罪他，我多次出面幫他調動提拔。」

曾任大理州委宣傳部副部長、雲南省政府駐廣州辦事處巡視員等職的龍雪飛。（影片截圖）

這個記者就是龍雪飛。據悉，秦光榮在長沙任職期間，出於政治目的，讓龍雪飛寫內參揭發其他領導官員時，曾給過龍雪飛一份材料。後來，龍雪飛便以此為要挾，經常「敲打」秦光榮。在龍雪飛的軟硬兼施下，2003年6月，他得償所願，從深圳調任大理州委宣傳部任副部長。

秦光榮妻子還問秦光榮，「這是個小人，你還用？」秦光榮則答道，小人不可不用，否則他也會跟你過不去，但不可重用。

在秦光榮的一路提攜幫助下，龍雪飛屢獲提拔，甚至在雲南出版集團公司組織架構中並無總編輯職位的情況下，還是將其提拔為該公司的總編輯，官至正廳級。