新冠肺炎｜內地疫情反覆　中疾控：部署措施確保不出現大規模反彈

國務院聯防聯控機制今日（1月13日）召開新聞發布會，對於近期多地新增本地個案，國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，國內部分地區出現新冠社區傳播、多代傳播。中國疾控中心指，已部署各項措施，確保不出現大規模疫情反彈。

米鋒介紹，國內多地報告本土散發病例和聚集性疫情，呈現持續時間長、涉及範圍廣、傳播速度快、患者年齡大、農村比例高等特徵，部分地方出現了社區傳播、多代傳播。

國家衛健委疾病預防控制局監察專員王斌表示，現階段接種的重點人群是18至59歲高風險和可能高傳播人群。隨着疫苗臨床研究數據的不斷完善、防控工作的需要以及疫苗供應量的增加等，中國會把疫苗接種目標人群擴大到更多人群，包括60歲及以上長者。

中國疾控中心副主任馮子健指出，當前內地呈現多地局部暴發和零星散發狀態，是入冬後全球各地疫情大幅度上升後，對中國外防輸入造成疫情防控巨大壓力的一種反映。國務院聯防聯控機制已經印發了相關的防控措施，能第一時間發現、第一時間控制，應該不會出現新冠肺炎疫情的大規模流行。

春節期間的人員流動大、聚集性活動多，將增加疫情傳播的風險。同時，春節期間的物流加大，低溫條件下確實需要警惕進口冷鏈食品和其他貨物被病毒污染引起輸入疫情的風險。為了應對風險，國家已經部署今冬明春防止疫情反彈的各項措施，只要落實好相關措施就可以確保不發生、不出現大規模的疫情反彈。

（綜合報道）