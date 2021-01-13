新冠肺炎｜內地昨增107宗本地個案　黑龍江全省進入應急狀態

國家衛健委公布，內地昨（1月12日）115宗確診病例，其中107為本地個案，包括河北90宗，黑龍江16宗，山西1宗。 此外，黑龍江昨日召開應對新冠肺炎疫情工作領導小組第三十二次會議暨省疫情防控指揮部會議，宣布全省進入應急狀態。

內地新增8宗境外輸入病例，包括上海5宗，廣東2宗，福建1宗；上海另增一宗境外輸入疑似病例。

同日，內地新增38名無症狀感染者，其中3人為境外輸入；當日轉為確診病例42宗，556名無症狀感染者尚在醫學觀察。

河北省衛健委公布，新增的本地個案中，84宗來自石家莊市，當中27宗為無症狀感染者轉為確診病例；邢台市報告6宗本地個案。據患者的行動軌迹顯示，19人因作為密切接觸者被轉運至指定隔離點接受集中隔離醫學觀察，期間確診；有10人曾參加婚宴，當中有患者在去年12月28日至今年1月2日期間出席至少3場婚宴。

截至目前，河北省現有本地確診病例395宗，累計報告本地確診病例734宗、境外輸入病例36宗，死亡病例6宗。尚在醫學觀察本地無症狀感染者215宗、境外輸入無症狀感染者5宗。

自今年1月1日起，黑龍江省共確診24宗，其中1月12日單日新增16宗本地個案。黑龍江昨日召開應對新冠肺炎疫情工作領導小組第三十二次會議暨省疫情防控指揮部會議，宣布全省進入應急狀態，當前要以外防輸出、內防擴散為重點，嚴格落實閉環管控措施；倡導居民在省內過節，非緊急情況不出省；將農村疫情防控作為重中之重。

會議強調，要把農村疫情防控作為重中之重，同時，對全省及在省外地人員，堅持應檢盡檢、願檢盡檢。嚴控婚喪嫁娶、酒席宴請、棋牌娛樂等各類人員聚集性活動；提高村民防護意識，落實戴口罩、勤洗手、勤通風、少串門、少外出要求。充分發揮村黨支部、村委會和駐村工作隊作用，落實疫情防控責任，切實消除盲點。

（綜合報道）