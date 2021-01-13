交通部緊急通知嚴防疫情擴散　滴滴出行訂單違規離京遭罰15萬元

內地多地出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，交通部在周三（13日）印發緊急通知，要求各地特別是中高風險地區交通運輸部門，要嚴密防範疫情通過交通運輸環節傳播擴散，包括提出該些地區的城市原則上應當暫停出租車（的士）、網約車、順風車等的跨城業務和城市內的拼車業務。 另一方面，滴滴出行被發現有5宗訂單涉嫌違規離開北京，遭北京交通委員會給予15萬元（人民幣．下同）高限罰款。

緊急通知指出，要切實強化進出中高風險地區客運管控。各地原則上要暫停進出中高風險地區所在縣級行政區域內的省際、市際道路客運和跨城公交。途經中高風險地區所在縣級行政區域內的客運班線，要嚴格執行「點對點」運輸，不得在中高風險地區所在縣級行政區域內上下客。要嚴格省際、市際包車備案管理，暫停受理始發、終到或者中途停靠中高風險地區所在縣級行政區域內的包車備案業務。

交通部要求中高風險地區暫停出租車、網約車、順風車等的跨城業務和城市內的拼車業務。（中新社）

緊急通知列明，有中高風險地區的城市原則上應當暫停出租車、網約車、順風車等的跨城業務和城市內的拼車業務。

緊急通知並強調，要進一步強化常態化疫情防控。各地要進一步嚴格落實客運場站和交通運輸工具消毒、通風頻次，嚴格落實旅客測溫、查驗健康碼、從業人員防護和健康監測、旅客佩戴口罩和發熱人員移交等要求，並結合春運疫情防控統一部署，提高交通運輸疫情防控標準，堅決防止疫情通過交通運輸傳播。

同時，要督促指導客運經營者按規定執行實名制管理，積極配合有關部門開展流調工作。要做好宣傳工作，引導人民群眾減少不必要的出行，減少在途風險。督促指導客運經營者建立完善健康碼親友代辦、工作人員代查等服務，不得將健康碼作為人員通行的唯一憑證。

（綜合報道）