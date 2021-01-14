中國003航母將下水　上海江南造船廠最新照片曝光

中國航母建造進展備受外界矚目。有內地知名軍事博主於1月13日發布一組「今日滬東江南」的圖片引發關注。據悉，003型航母即在上海江南造船廠組裝建造。

最近，有民用衛星發現，第一艘002型也就是003號航母的組裝將在2021年4月完成，第二艘也就是004號航母的建設則處於初期階段——該艦預計將在今年年初上船台，開始鋪設龍骨。

中國軍情觀察表示，003號航母採用總段法建造，因此施工進度很快，應該下水大約一年後就能開始首次海試。不過，因為是中國首次在艦上安裝電磁彈射器，所以，海試時間與複雜程度一定比16號山東艦更長更復雜，所以，交付中國海軍的時間大約將在2022年底。

根據Google地球此前更新的衛星照片測算，003型所在的船塢長356米，航母水線下面結構佔船塢長度約90%以上，從艦艏到艦艉長度達318米。但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）文章分析，003型航母分段總長為297米。

003型航母衛星照（點擊大圖瀏覽）：

兩者數據出入較大。不過，一般認為，作為與美國小鷹級航母同體量（標排6萬噸，滿排8萬噸）的航母，003型最終尺寸可能接近前者325米的長度。而美軍最新航母福特級的尺寸為長337米，中國山東艦全長為306米。

美國《外交學者》網站1月6日發表文章稱，中國的第三艘航母接近完成，第四艘航母開建，造船廠開始擴建。

據了解，上海江南造船廠啟動了為期三年的擴建工程，項目包括新的船舶設計和研究中心，額外的車間，製造設施，碼頭和其他造船基礎設施。一些新的造船設施將支持該造船廠的商船建造工作，但也很多設施似乎是為中國海軍的航母建造計劃服務的。

分析表示，不斷擴大的江南造船廠可能暗示着對003型的設計持樂觀的態度，如果不是這樣的話，中國可能會選擇建造第三艘002型。如果003型完成，中國海軍將擁有四種不同的航母，這將產生重大的後勤保障和維持運營維護挑戰。

中國海軍持續擴張，造艦仍在進行中（點擊大圖瀏覽）：