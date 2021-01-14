新冠肺炎｜內地多地派福利倡「就地過年」　春運熱門線路仍有餘票

內地的新冠肺炎疫情未見緩和，國務院日前下發通知，呼籲及鼓勵員工在工作地休假，各地政府要加大宣傳力度，鼓勵企事業單位根據生產、工作情況和職工意願，靈活安排休假，引導職工群眾在春節期間盡量在工作地休假。為了響應號召，各地政府及公司企業開始發紅包、發消費券、給補貼、免費流量和門票、免費乘坐公交車等福利。 另外，受到內地多地「非必要，不返鄉」倡議的影響，往年春運搶票的激烈程度亦有所降低，多條熱門鐵路線路目前仍有餘票。

內地疫情嚴峻之際，北京、上海、廣東、山東、河南、河北等多數省份陸續發出「春節期間非必要不返鄉」的倡議，鼓勵企事業單位安排職工彈性休假、就地過年，而政府和企業為了引導更多人就地過年，都動用真金白銀作為福利。

在福建省泉州市，日前出台八條措施鼓勵就地過年，其中，對2月11日至17日留泉過年的非泉州籍企業工會會員，憑個人身份證證件，經審核確認後按每人200元（人民幣，下同）標準網上申領新年紅包。而在浙江，台州市決定對留台州過年外來員工發放新春紅包予以支持補助，補助標準原則為380元每人和280元每人兩個檔次；寧波市發出《致全區民營企業外來員工的倡議書》，其中包括500元的「現金紅包」；湖州市吳興區將對在建工地春節期間留吳員工發放每人1000元的紅包。

事實上，各地發放的不僅只有紅包、補助，一些地方還提供春節消費券、免費門票、免費流量、免費乘坐公交車等福利，甚至還有流動人口積分獎勵、子女積分制入學加分。

近日，中國工程院院士張伯禮亦提醒，去年國慶節，「幾億人口在流動都沒有事兒」，但春節期間流動，「不行」。他表示，因為現在正處於寒冷季節，非常適合病毒生存。挺過去，迎來春暖花開，加上新冠疫苗普遍接種，疫情防控形勢基本就會大好轉，乃至迎來決定性勝利。

但是，有不少網民對「非必要，不返鄉」的倡議以及相關福利並不買賬：

「宣傳這玩意幹啥？辛苦一年在外，低風險回低風險，當然得回了」。 「好好想想解決問題辦法總比在這天天倡議強」。 「其他節日還好，不要跟人民對著幹（作對）」。 「別總教育百姓，黨員教育也要搞上去」。 「什麼是非必要啊？一年回家見見家人就是很必要」。

而在今年疫情以及「非必要，不返鄉」的倡議背景下，春運搶票亦沒了往年的激烈，有內地媒體報道指，截至1月11日17:00，2月9日（臘月二十八）當天的不少熱門線路和車次仍有餘票。當天，北京至鄭州方向的不少高鐵商務座、一等座、二等座還有餘票；北京至長沙方向的T字頭、K字頭列車均有餘票；北京至西安方向的多個車次、多個時刻仍有票可訂，而北京至重慶只有一個車次的火車票已售罄，其他車次的車票較富餘。

（綜合報道）